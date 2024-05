Prognóza je dobrá (komentár)

Milan Krajniak ma ako lekára zaujal svojim prístupom k diagnostike chronických chorôb pacienta, ktorým je naše Slovensko. Navrhol liečbu. Jej významnou časťou je zbaviť pacienta, Slovensko, psychického týrania a manipulácie. Prognóza Slovenska je podľa Krajniaka dobrá. Verím mu.

Vraj sme národ bez dejín a hrdinov, bez vzdelancov, šľachty a podnikateľov, bez mešťanov a vzdelania, národ plebejský, po kratučkej dobe Veľkej Moravy 1000 rokov zotročený, 1000 rokov súčasť Východu, ktorý nepoznal Európu a jej hodnoty. Niečo z toho tvrdili Maďari, predovšetkým len po roku 1870, po roku 1918 to tvrdili mnohí Česi. Žiaľ, niektorí Česi to tvrdia stále.

Vnucuje sa nám mýtus malosti. Neomarxistickí progresivisti na Slovensku to preberajú. Za ostatný mesiac niečo podobné zopakovali v u nás zverejnených rozhovoroch, dvaja z najvplyvnejších českých historikov. A v progresivistických denníkoch sa k tomu pridáva chvála knihy o Slovákoch ako zaostalých postsedliakoch od nášho váženého antropológa, sentencia o malom zbabelom národe od známeho novinára a podobné úvahy o necivilizovaných katolíkoch na Slovensku od teológa a verejného intelektuála a aj iného filozofa, novinára a politického poradcu.

Pred dvomi rokmi som analyzoval učebnice našich základných škôl. Nenašiel som tam až do doby SNP nič, čo by vzbudilo pocit národnej hrdosti. Ešte aj obrodenie, Štúr, roky meruôsme, sú popisované veľmi vágne. S nami sa vždy len niečo dialo. Všade inde sú dejiny v učebniciach pre deti popisované ako výsledok odhodlaní množstva obyčajných ľudí, vedených takými či onakými elitami.

Preto ma kniha Milana Krajniaka tak veľmi teší. Množstvo príbehov dokazuje, že od roku 870 (a znovu potvrdené od roku 1000) sme pevnou a „tvrdou” súčasťou Západu, myšlienok Západu, ale nestali sme sa vazalom niektorej konkrétnej mocnosti Západu. Chránime Západ na jeho hranici ako „krajniaci”. áme si zobrať „naše” dejiny plné vzdelaných a rozhľadených ľudí, bojov a víťazstiev. Uhorsko bolo aj naším štátom.

Slovensko je, minimálne ostatných sto rokov, víťazom dejín. Cudzí sa nám naše dejiny pokúsili vziať, dnes to robia, a hanbia sa za nás progresivisti. Veľká časť ľudí je na to nahnevaná a vzbúrila sa. Žiaľ, vzbúrila sa tak, že vlastne progresivistom uverila, uverila plebejskosti, 1000 ročnej porobe, našej malosti, uverila, že nepatríme kresťanskému Západu, ale že patríme na Východ. A týchto „vzbúrencov” sa teraz ujali a vedú ich nezodpovedné populistické elity, ktoré sa nás snažia predať a ozbíjať. Slovensko je hlbokou „priekopou” rozdelené. Nie je to po prvý raz a vždy to narobilo veľa zla.

Kniha Milana Krajniaka „Prognóza je dobrá“ s 27 pútavými príbehmi z dejín Slovenska môže vyvrátiť mýty oboch án a pomôcť rozdelený národ spojiť.

Teším sa, že ju budú čítať aj moji vnuci.