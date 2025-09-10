Princezná stokrát inak prichádza s prvým trailerom: Hviezdne obsadenie s Koleníkom, Fialovou aj Nárožným!

Aj toto sú témy novej rozprávky Princezná stokrát inak režiséra Miloslava Šmídmajera. Snímka s výnimočným hereckým obsadením vznikala počas letných mesiacov na českých hradoch a zámkoch a len niekoľko týždňov po skončení nakrúcania predstavujú tvorcovia prvý trailer.
Princezná Stella, osemnásťročné dievča z Jablčného kráľovstva, túži po dobrodružstve, no zároveň čelí tlaku očakávaní zo strany svojich rodičov. V deň svojich dvanástych narodenín si želá byť „kýmkoľvek iným“ – a jej prianie sa splní. Každé ráno sa prebúdza v úplne odlišnej podobe, od malého dieťaťa až po starú ženu.
„Stella nie je úplne spokojná s tým, ako sa k nej správajú jej rodičia. Nerozumejú jej povahe ani túžbe po vzdelaní. Nie je to klasická princezná, akú by si asi priali. Je svojská a trochu vzdorovitá,“ opísala svoju postavu predstaviteľka Stelly herečka Ema Businská.
„Myslím si, že táto rozprávka osloví mnohých divákov, pretože téma sebalásky a sebaúcty je nesmierne dôležitá. Ak nemáme radi sami seba, nedokážeme úprimne milovať ani iných. Práve to dnes veľmi silno rezonuje,“ dodal herec Filip Březina, ktorý vo filme stvárňuje pašeráka hrušiek do Jablčného kráľovstva Johana.
Scenár k Princeznej stokrát inak napísal Tomáš Belko, ktorý na ňom začal pracovať už pred deviatimi rokmi. Neskôr sa k projektu pripojil aj Tomáš Krejčí.
„Podmienená láska je obrovský zabijak. Deti by mali cítiť, že ich rodičia milujú bez podmienok,“ vysvetlil spisovateľ, textár a scenárista Tomáš Belko.
„Cieľom tejto rozprávky nie je len pobaviť divákov, ale aj priblížiť im cestu k vlastnému vnútru,“ doplnil režisér Miloslav Šmídmajer.
Hviezdne obsadenie
Okrem princeznej Stelly sa vo filme ako jej kráľovskí rodičia predstavia Martina Preissová a Martin Myšička. Princezninho priateľa z detstva Ukrutu hrá Tomáš Weber, jeho poručníka Ramora stvárňuje herec Ján Koleník a jeho matku Zuzana Fialová.
Filip Březina hrá mladíka Johana, ktorý Stelle pomôže nájsť samu seba. V ďalších úlohách sa objavia Martin Stránský, Patricie Solaříková, Jaroslav Plesl, Petr Nárožný, Regina Rázlová, Betka Staňková, Michaela Petřeková, Jiří Ployhar, Zdeněk Žák, Jakub Žáček, Beata Morozová, Jakub Král, Jiří Vyorálek, Filip Červenka, Dana Batulková, Lucie Polišenská, Ha Thanh Špetlíková a mnohí ďalší.
Výnimočné prostredie zámkov
Nakrúcanie prebiehalo vo výnimočných historických priestoroch naprieč viacerými krajmi – v Královohradeckom kraji na zámkoch v Náchode, Opočně a na hrade Kost, v Ústeckom kraji v parku libochovického zámku, v Pardubickom kraji na zámku Slatiňany a vo Vodárenskej veži v Chrasti. Distribútorom filmu je spoločnosť Continental Film. Rozprávka Princezná stokrát inak vstúpi do slovenských kín 29. januára 2026.
