Prímerie na Ukrajine nebude bez stiahnutia ruskej armády, vraví Blinken. Zmrazenie súčasných línií nezabezpečí mier

Prímerie vo vojne na Ukrajine podľa amerického ministra zahraničia nemožno vyhlásiť, pokiaľ to nebude súčasťou „spravodlivej a trvalej“ mierovej dohody, ktorá zahŕňa aj stiahnutie ruskej armády.

Antony Blinken v piatok počas návštevy Fínska povedal, že „prímerie, ktoré jednoducho zmrazí súčasné línie“ a umožní ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi „upevniť kontrolu nad územím, ktoré obsadil, odpočívať, vyzbrojiť sa a znova zaútočiť – to nie je spravodlivý a trvalý mier“.

Rusko sa musí zodpovedať

Rusko tiež podľa neho musí zaplatiť podiel rekonštrukcie Ukrajiny a zodpovedať sa za plnohodnotnú inváziu, ktorú voči svoju susedovi spustilo vlani vo februári.

Ak by sa Rusku umožnilo ponechať si pätinu ukrajinského okupovaného územia, vyslalo by to nesprávnu správu Moskve a „ďalším prípadným agresorom po celom svete“, vyhlásil tiež Blinken.

Šéf americkej diplomacie povedal, že Washington je pripravený podporiť mierové úsilie iných krajín, vrátane tých z Číny a Brazílie. Každá mierová dohoda však musí podporovať princípy suverenity, územnej celistvosti a nezávislosti.

Čína chce byť sprostredkovateľ

Čína, ktorá tvrdí, že je neutrálna a chce slúžiť ako sprostredkovateľ, ale politicky podporuje Moskvu, v piatok vyzvala krajiny, aby prestali posielať zbrane na Ukrajinu.

Spojené štáty sú popredným západným spojencom a dodávateľom zbraní pre Ukrajinu, aby sa mohla brániť proti ruskej invázii.