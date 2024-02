Primátor Piešťaň podal trestné oznámenie za vyhrážky smrťou aj ohováranie a klamstvá o tom, že zbil manželku

Primátor Piešťan Peter Jančovič podal na polícii trestné oznámenie za ohováranie pre šírenie informácií o tom, že zbil manželku. Rovnako postupovala aj jeho manželka. Ďalšie trestné oznámenie podal za vyhrážanie sa smrťou.

Pokúsili sa mu vykopnúť dvere

Jančovič o tom informoval počas zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktorého priebeh narušila skupina protestujúcich proti parkovacej politike mesta. Informáciu o údajne zbitej manželke označil primátor Jančovič za vymyslené klamstvo, ktorým mu chce niekto uškodiť.

Nespokojných obyvateľov v emotívnom príhovore vyzval, aby neútočili na jeho rodinu a aby neohrozovali jeho manželku a ešte nenarodené dieťa.

„Chcem poprosiť, aby ste sa mi prestali vyhrážať smrťou niekoľkými bodnými ranami, dohadovať to na sociálnej sieti, a chcem vás poprosiť, ak to súvisí s tým, že sa mi niekto pokúsil vykopnúť v jednu sobotu dvere, aby sa to nedialo,“ povedal Jančovič počas prerušeného zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Vystúpili štyria nespokojní občania

Prerušiť ho musel po tom, ako do rokovacej miestnosti prišla skupina ľudí, ktorá vyjadrovala svoj nesúhlas s všeobecne záväzným nariadením, ktoré rieši parkovanie v meste. Primátor Jančovič umožnil štyrom zástupcom nespokojných občanov, aby vystúpili so svojimi požiadavkami. Jedna z obyvateliek otvorila aj tému údajne zbitej manželky s vysvetlením, že si myslí, že sa môže pýtať na čokoľvek.

Piešťany zaviedli od 1. januára novú parkovaciu politiku, ktorá zvýhodňuje rezidentov. Obyvatelia mesta nariadeniu vyčítajú viaceré nedostatky, vedenie mesta im navrhlo rokovanie.