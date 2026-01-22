Bročka označil ministerstvo športu za najzbytočnejšie, kritizuje nové pravidlo v dotačnej schéme

Ministerstvo cestovného ruchu a športu označil primátor TrnavyPeter Bročka za najzbytočnejšie ministerstvo na Slovensku. Reagoval tak na nové pravidlo v dotačnej schéme Fondu na podporu športu, ktoré znemožnilo samosprávam uchádzať sa o dotáciu na športoviská, ak v posledných piatich rokoch dvakrát dotáciu z tohto zdroja získali.
Hádzanie polien pod nohy
„Namiesto podpory najlepších sme zaviedli tresty pre aktívnych, ktorí sú dlhodobo ochotní makať,“ poznamenal Bročka. Trnava má podľa neho „odmakané“ projekty, stavebné povolenia a ochotu dofinancovať projekty, ale keďže už v minulosti dotácie získala, tak má smolu.
Je to podľa neho hádzanie polien pod nohy. Primátor krajského mesta dodal, že toto nie je podpora športu, a ministerstvo športu a cestovného ruchu nie je skutočným ministerstvom.
Mesto Trnava má v súčasnosti vydané stavebné povolenie na zásadnú rekonštrukciu sídliskového športoviska na Ulici T. Tekela a má realizačný projekt na revitalizáciu ďalšieho športoviska na Átriovej ulici. Na tieto športoviská sa po novele zákona o Fonde na podporu športu nemôže uchádzať o financie z tejto dotačnej schémy.
Príspevok z Fondu na podporu športu
Trnava už v predchádzajúcich rokoch čerpala dotácie z Fondu na podporu športu na rekonštrukciu školského športového areálu Základnej školy Kornela Mahra, na novostavbu telocvične Základnej školy Ivana Krasku v mestskej časti Modranka aj na bežecké trasy v športovom areáli Slávia. Schválenú má aj dotáciu na rekonštrukciu areálu ZŠ s MŠ A. Kubinu.
Problém podobného druhu riešia aj Piešťany, kde sa mesto z rovnakých dôvodov nemôže uchádzať o finančný príspevok z Fondu na podporu športu na výstavbu Národného tréningového centra plaveckých športov Martiny Moravcovej.
Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch odporučilo, aby žiadosť predložila príspevková organizácia Služby mesta Piešťany, riaditeľka Hana Dupkaničová sa toho obáva.