Prihláste svoje deti do O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, kým sa ešte dá!

O2 Športová akadémia Mateja Tótha otvára svoje brány už 9. školský rok.
Dsc_0044.jpg
Foto: O2 Športová akadémia Mateja Totha
Za toto obdobie má takmer 20.000 malých absolventov. Teraz máte možnosť, na vybraných školách, prihlásiť do akadémie olympijského víťaza, svoje dieťa, aj Vy.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha je už známou značkou, ktorá pôsobí na celom Slovensku už takmer desaťročie. Počet detí, ktoré ju každý rok navštevujú je stúpajúci. Aj prieskumy medzi rodičmi malých športovcov potvrdzujú spokojnosť s programom. Rodičia si pochvaľujú najmä všestrannosť športovej prípravy a potom dostupnosť krúžku. Nemusia dieťa voziť mimo školy, všetko zabezpečí tréner akadémie – vyzdvihne dieťa zo školského klubu a po tréningu ho tam naspäť bezpečne odvedie.

Každé dieťa v akadémii odtrénuje počas celého školského roka takmer 70 tréningových hodín. Tréningy sú plné hier a súťaží, dieťa tak nemá pocit, že cvičí, ale že sa zabáva. A popri tom získava skvelý pohybový základ a návyk pravidelne športovať.

Tréningy v akadémií sú jedinečné, pretože okrem všestrannej športovej prípravy v sebe kombinujú cvičenia vývojovej kineziológie a psychologickej prípravy. Celý tréningový proces tak pomáha dieťaťu kompenzovať dlhé sedenie v školských laviciach. Metodika obsahuje špeciálne cvičenia zamerané na správne držanie tela, prevenciu bolesti chrbtice a plochých nôh.

Pozrite sa, kde môžete prihlásiť Vaše dieťa do O2 Športovej akadémie Mateja Tótha v školskom roku 2025/2026. Počet miest je obmedzený, preto neváhajte a prihláste svoje deti čo najskôr!

Img_7169.jpeg
Foto: O2 Športová akadémia Mateja Totha

Jednoducho sa prihláste online

Na webe akadémie vyplňte jednoduchú online prihlášku. Po jej odoslaní Vám príde potvrdzujúci e-mail. V priebehu pár dní (ešte pred začiatkom prvého tréningu) Vás bude kontaktovať zamestnanec akadémie. Dostanete bližšie informácie ohľadom prvého tréningu, trénera, dní a časov, kedy budú prebiehať tréningy. Zároveň Vám príde prihláška s podkladmi k platbe.

Deti dostanú na jednom z prvých tréningov tričko a malý darček. Školáci 1. stupňa majú tréningy 2x týždenne, ale je možnosť prihlásiť sa len na 1 deň v týždni, ak Vám časovo oba dni nevyhovujú. V tomto prípade je platba rovnaká ako u škôlkarov, teda 20 €/mesačne. Deti materských škôl majú tréningy 1x týždenne a u drobčekov nerobíme testovanie.

Ak by ste mali otázky, obráťte sa na nás na info@akademiamatejatotha.sk alebo telefonicky na 0948 145 188.

Ak Vám v zozname škôl chýba tá Vaša a mali by ste záujem aby bola akadémia aj u Vás, dajte nám vedieť na vyššie uvedené kontakty a my radi s ponukou oslovíme školu.

Img_7157.jpeg
Foto: O2 Športová akadémia Mateja Totha

Zoznam škôl, kde sa môžete prihlásiť do akadémie:

ŠKOLÁCI:

Deti 1. – 4. ročníka základných škôl

MiestoDeň a hodina
Bratislavský kraj:
OC Retro, Ružinov – ZŠUtorok a štvrtok 16:00-17:00
ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava (1., 2. roč.)Utorok a štvrtok 13:45-14:45
ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava (3., 4. roč.)Utorok a štvrtok 14:45-15:55
ZŠ Pavla Horova 16, BratislavaPondelok a streda 14:00-15:00
ZŠ Dudova 1640/2, BratislavaUtorok 13:45-14:45 a štvrtok 13:30-14:30
ZŠ Černyševského 8, BratislavaPondelok a štvrtok 14:10-15:10
ZŠ Mudroňova 83, Bratislavaštvrtok a piatok 14:00-15:00
Súkromná ZŠ, Komenského 29, PezinokStreda 14:00-15:00
ZŠ Staničná 631, LozornoUtorok a štvrtok 13:15-14:15
ZŠ M. R. Štefánika, SNP 3, Ivanka pri DunajiPondelok a streda 14:00-15:00
ZŠ Záhorácka 1941/95, MalackyPondelok a štvrtok 15:30-16:30
Nitriansky kraj
ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra – 1x týždenneUtorok 14:00-15:00
Piaristická ZŠ sv. Jozefa Kalazanského, Nitra (1. roč.)Utorok a štvrtok 14:30 – 15:30
Piaristická ZŠ sv. Jozefa Kalazanského, Nitra (2. -4. roč.)štvrtok 14:30 – 16:30 a 15:30-16:30
ZŠ Benkova 34, NitraPondelok 14:00-15:00 a štvrtok 14:30-15:30
Žilinský kraj
ZŠ J. Krónera 25, MartinUtorok 13:30-14:30 a streda 14:00-15:00
Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, MartinStreda 14:00-15:00 a piatok 13:30-14:30
Košický kraj
Súkromná ZŠ, Tr. SNP 104, 040 11 KošicePondelok 13:30-14:30 a piatok 14:30-15:30
Trenčiansky kraj
ZŠ Veľkomoravská 12, TrenčínPondelok 15:30-16:30 a streda 16:00-17:00
Banskobystrický kraj
ZŠ Spojová 14, Banská BystricaPondelok a streda 14:00-15:00
ZŠ M. R. Štefánika 17, Žiar nad HronomUtorok a štvrtok 14:30-15:30
ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec (1. roč. – 1x týždenne)Pondelok 13:30-14:30
ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec (2. – 4. roč.)Utorok a štvrtok 14:30-15:30
ZŠ Kláry Jarunkovej, Kolkáreň 7/12, PodbrezováUtorok a štvrtok 14:00-15:00
ZŠ Alexyho 1941/1, 960 01 ZvolenInformácie nájdete čoskoro na našom webe
Prešovský kraj
ZŠ Šrobárova 20, PrešovPondelok a utorok 13:30-14:30

ŠKÔLKARI

Deti materských škôl vo veku 4-7 rokov:

MiestoDeň a hodina
Bratislavský kraj
OC Retro, Nevädzová 6, BratislavaStreda 16:00-16:45
Súkromná MŠ Anjelik, BratislavaPondelok 10:00-11:00
MŠ Podzáhradná 1, BratislavaStreda 14:00-14:45
Nitriansky kraj
MŠ Sv. Vincenta de Paul, Leviceštvrtok 08:00-09:00
MŠ Nábrežie mládeže 7, 949 01 NitraPondelok 14:30-15.30

