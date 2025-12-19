Prieskum Realita podnikania na Slovensku 2025: Slovenské firmy cítia tlak zvonku aj potrebu zlepšovať vlastné fungovanie, najviac ich trápia náklady

Ukazujú to výsledky prieskumu Realita podnikania na Slovensku 2025 medzi predstaviteľmi širokého spektra firiem, ktorý uskutočnila spoločnosť BizBuilders v spolupráci s prieskumnou agentúrou 2muse. Prieskum mapoval, aké prekážky firmy pociťujú, ako sa stavajú k novým technológiám aj oblasti, v ktorých vidia potenciál na zlepšenie vlastného fungovania.
Ďalšie vybrané závery prieskumu:
- Mikropodnikatelia (do 9 zamestnancov) častejšie hovoria o stagnácii a poklese, zatiaľ čo malé podniky (10-49 zamestnancov), teda najpočetnejšia skupina slovenských podnikov, hodnotia prvý kvartál najlepšie
- Polovica firiem bez ohľadu na veľkosť – od malých podnikateľov, po stredné (50-249 ľudí) a veľké spoločnosti – cítia tlak spôsobený rastúcimi nákladmi, ku ktorému sa pridávajú zmeny v reguláciách a slabší dopyt
- Opatrnosť a neistota sa prejavuje aj v prístupe k investíciám
- Najviac ochotné sú firmy prehodnotiť marketingové a obchodné stratégie, za najväčší problém považujú získavanie nových zákazníkov
„Z výsledkov vidíme, že slovenské podniky sa nachádzajú na križovatke,” hovorí Michal Mackov, CEO a partner BizBuilders, a dodáva: ,,Vnímame neistotu a opatrnosť vyplývajúce často z externých faktorov, ktoré firmy nevedia ovplyvniť. No zároveň cítime, že majú záujem o inovácie, snahu lepšie pochopiť svoj trh a ochotu prehodnotiť zaužívané spôsoby. Tento kontrast medzi opatrnosťou a odvahou vnímame ako signál, že slovenské podniky sú pripravené posunúť sa ďalej, ak dostanú jasné dáta, smer a podporu.”
Viac ako tretina podnikov hovorí, že je v rastovej fáze, tretina v stabilnej a necelá tretina firiem pociťuje stagnáciu alebo krízu. Šéfovia vo firmách hovoria, že najčastejším dôvodom stagnácie je slabý obchod. Mikropodniky citeľnejšie vnímajú slabší dopyt a klesajúci trh, zatiaľ čo väčšie podniky zdôrazňujú rast konkurencie a vplyv globálnych trendov.
Situáciu vo firmách však najviac ovplyvňuje zvyšovanie nákladov. Tento problém uvádza v priemere 50 percent podnikov. Pociťujú ho vo zvýšenej miere najmä menšie firmy, ktoré majú slabší finančný vankúš na absorbovanie rastu cien energií, materiálov či miezd. Ďalším silným faktorom sú zmeny v legislatíve a reguláciách, ktoré menia podnikateľské prostredie a zvyšujú administratívnu záťaž. Často im tiež chýba prehľad o trhu, majú problém získavať zákazníkov, uchopiť marketing či aktualizovať biznis model.
Faktory, ktoré firmy vedia ovplyvniť, pritom prevažujú nad tými, ktoré sú mimo ich kontroly. Zhruba dve tretiny podnikov uvádzajú, že ich situáciu najviac ovplyvnili vnútorné, teda ovplyvniteľné faktory – napríklad riadenie nákladov, efektivita procesov či interné rozhodnutia. Zvyšná časť, približne štyri z desiatich firiem (38 %), poukazuje na vonkajšie, neovplyvniteľné vplyvy ako legislatívne zmeny, makroekonomický vývoj či dopyt na trhu.
„Bližší pohľad do výsledkov podľa veľkosti firiem však odhaľuje rôznorodejšiu situáciu. Mikropodniky cítia väčšiu záťaž pochádzajúcu z vonkajších faktorov. Naopak stredné a veľké firmy častejšie deklarujú schopnosť reagovať vlastnými krokmi, vďaka čomu si udržiavajú vyššiu mieru kontroly nad situáciou,” vysvetľuje Tomáš Török, biznis stratég a partner spoločnosti BizBuilders.
Aby firmy napredovali, potrebujú investovať. Ako vyzerá investičný apetít podľa prieskumu? Pätina podnikov výrazne škrtí a neinvestuje, pätina hovorí o snahe investovať. Zvyšné tri pätiny sa snažia, avšak sú opatrné a investície zvažujú, vyčkávajú.
Firmy síce hovoria, že chcú zavádzať nové technológie, avšak v realite je podiel tých, ktoré to robia aktívne, malý. Najčastejším prístupom je postupná implementácia nevyhnutných riešení, ktorú uvádzajú približne dve tretiny respondentov.
Mikropodniky pristupujú k technológiám najopatrnejšie – dôvodom je neistota a limitované finančné zdroje. Väčšie firmy deklarujú systematickejší prístup k inováciám a technológiám, ktorý je súčasťou ich dlhodobej stratégie. No výsledky naznačujú, že technologická modernizácia zostáva vnímaná ako nutnosť, nie ako konkurenčná výhoda.
Kde vidia firmy potrebu zlepšenia? S veľkým náskokom je prioritou získavanie nových zákazníkov, zvlášť citeľné u mikropodnikov. Zhruba tretina firiem sa potrebuje zlepšiť v marketingu a viditeľnosti a pätina v správe financií.
Firmy sú pritom ochotné uvažovať o prehodnocovaní stratégií – najciteľnejšie je to v marketingu, kde túto potrebu vníma viac ako 60 percent firiem vo všetkých veľkostiach. Nasleduje obchodná stratégia (52 %) a interné procesy a spôsob práce (50 %). Cenový model a ponuku by prehodnotili štyri z 10 firiem a nič by nemenilo 14 percent z nich.
Metodológia prieskumu Realita podnikania na Slovensku v roku 2025: Spoločnosť BizBuilders v spolupráci s prieskumnou agentúrou 2muse uskutočnil kvantitatívny ad-hoc prieskum v dňoch 17. júna 2025 až 8. augusta 2025. Hovorili s predstaviteľmi 216 podnikov pôsobiacich na Slovensku zo všetkých veľkostných kategórií, ktoré reálne odrážajú štruktúru slovenského podnikateľského prostredia. Väčšina respondentov (95 %) boli CEOs a/alebo majitelia spoločností.
