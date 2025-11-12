Priemerný ročný upravený plat na Slovensku bol vlani v rámci EÚ štvrtý najnižší

Priemerný ročný upravený plat zamestnancov pracujúcich na celý úväzok v rámci celej Európskej únie vlani oproti predchádzajúcemu roku stúpol o 5,2 percenta na 39 800 eur. V roku 2023 bol v sume 37 800 eur. Informoval o tom v stredu na svojej internetovej stránke štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Na Slovensku priemerná ročná upravená mzda tiež vzrástla, a to na 20 287 eur z úrovne 19 027 eur. V rámci členských štátov EÚ však bola štvrta najnižšia. Susedná Česká republika sa umiestnila o päť priečok vyššie. Vlani bol v Česku priemerný ročný plat 23 998 eur.
Úrad na ochranu oznamovateľov kritizuje novelu zákona, hovorí o oslabení postavenia a zastašovaní
Najvyšší priemerný ročný upravený plat pri práci na plný úväzok mali v minulom roku v Luxembursku (83-tisíc eur), po ktorom nasledovalo Dánsko (71 600 eur) a Írsko (61 100 eur). Najnižšie priemerné ročné upravené platy boli v Bulharsku (15 400 eur), Grécku (18-tisíc eur) a v Maďarsku (18 500 eur).