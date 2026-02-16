Prichádza Šampión. Trailer k veľkofilmu o Ondrejovi Nepelovi s hviezdnym obsadením a vizuálnymi efektami svetovej úrovne

Tvorcovia celovečerného životopisného filmu ŠAMPIÓN predstavujú oficiálny trailer k výnimočnému filmovému projektu, ktorý spája hviezdne herecké obsadenie, vrcholový šport a vizuálne spracovanie svetovej úrovne. Snímka o krasokorčuliarskej legende Ondrejovi Nepelovi vyniká nielen svojím rozsahom, ale aj odvážnym filmovým jazykom.
Ondrej Nepela sa stal absolútnym olympijským víťazom v mužskom krasokorčuľovaní na zimných olympijských hrách v japonskom Sappore v roku 1972. Už predtým však dokázal niečo mimoriadne – na olympijských hrách sa po prvý raz predstavil ako trinásťročný. Od tej chvíle už nebol len „Ondrej“, ale symbol, reprezentant a tvár jednej generácie.
Film vstúpi do slovenských kín 26.3. 2026 v distribúcii spoločnosti Continental Film.
Režisér Jakub Červenka prichádza s dynamickou športovou drámou, ktorá sa odohráva počas majstrovstiev sveta v Bratislave v roku 1973.
Film bude slávnostne uvedený na špeciálnej predpremiére v Slovenskom olympijskom dome – CASA SLOVACA v Miláne počas Zimných olympijských hier Miláno – Cortina d’Ampezzo 2026 už 18.februára. Osobne sa jej zúčastnia aj tvorcovia filmu a hlavní predstavitelia Jana Nagyová a Adam Kubala. Táto špeciálna slávnostná premiéra v CASA SLOVACA je určená aj pre verejnosť, takže všetci, ktorí sa v tomto období nachádzajú v dejisku olympiády, sú srdečne vítaní.
Film ŠAMPIÓN spája herecké hviezdy a vychádzajúce talenty
V hlavnej úlohe Ondreja Nepelu sa predstaví Adam Kubala. Jeho herecký výkon sa vďaka unikátnemu technologickému riešeniu prelína s reálnym výkonom profesionálneho krasokorčuliara tak, že divák nezaznamená žiadny predel medzi športom a herectvom.
Zásadnú úlohu vo filme aj v živote Ondreja zohráva trénerka Hilda Múdra, ktorú stvárnila Jana Nagyová. Pre herečku ide o jednu z najnáročnejších a najvýznamnejších rolí jej kariéry.
„Nešlo len o hereckú výzvu, ale o obrovskú osobnú zodpovednosť. Pani Hilda bola silná žena, ktorá stála za šampiónom v chvíľach, keď sa všetko rúcalo,“ hovorí Jana Nagyová.
Na nakrúcanie boli zapožičané originálne odevy a doplnky Hildy Múdrej, ktoré kostýmová výtvarníčka Katarína Štrbová Bieliková využila pri tvorbe autentických kostýmov. Rodina Múdrych zároveň poskytla aj slávnu podkovu, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou športovej dráhy Ondreja a Hildy a sprevádzala ich na významných pretekoch, majstrovstvách aj olympijských hrách. Tento cenný artefakt rodina darovala Jakubovi Červenkovi, ktorý je s rodinou v úzkom kontakte už od roku 2018.
Ďalšou výraznou postavou filmu je Eva Pilarová, ktorá patrila k najbližším osobám v Ondrejovom živote. Vo filme ju stvárňuje vychádzajúca herecká hviezda Martina Jindrová.
Vo vedľajších úlohách sa objavujú výrazné herecké osobnosti Jozef Vajda, Alexander Bárta, Roman Luknár, Martin Vidan, Ela Lehotská, Martin Klinčúch, Peter Kočiš, Milo Kráľ, Lukáš Jurko, Miroslav Hanuš, Martina Jindrová, Karel Dobrý, Cyril Dobrý, Tomáš Měcháček, Zuzana Stavná a ďalší.
Technologicky výnimočné filmové spracovanie
Film ŠAMPIÓN posúva hranice česko-slovenskej kinematografie aj po technologickej stránke. Vizuálne efekty nie sú len doplnkom, ale integrálnou súčasťou rozprávania.
VFX tím spoločnosti PFX pracoval s postupmi bežnými pre veľké európske a hollywoodske produkcie a dosiahol výsledok, ktorý sa v domácom aj stredoeurópskom prostredí objavuje vôbec po prvý raz.
Kľúčovým prvkom je digitálna výmena tváre (face replacement), ktorá umožnila prepojiť hereckú interpretáciu s autentickým športovým výkonom. Vďaka tomu si film zachováva plnú emocionálnu kontinuitu aj fyzickú vierohodnosť každého pohybu na ľade.
Súčasťou vizuálnej identity filmu je aj kompletná 3D rekonštrukcia bratislavského štadióna z roku 1973, sofistikovaný digitálny dav s tisíckami divákov a detailná digitálna rekonštrukcia historického letiska Praha–Ruzyně. Kamera sa tak môže pohybovať s úplnou slobodou a vtiahnuť diváka priamo do centra diania.
Príbeh šampióna pod tlakom doby
Film zachytáva Ondreja Nepelu v momente, keď stojí na absolútnom vrchole kariéry, no zároveň čelí zásadnému vnútornému aj vonkajšiemu konfliktu.
„ŠAMPIÓN je film o víťazstve, ktoré neprináša úľavu, ale ďalšiu ťarchu. O sláve, ktorá môže človeka izolovať,“ hovorí režisér Jakub Červenka. „Zaujímalo nás, prečo Ondrej Nepela na historických záberoch po víťazstve neoslavuje.“
Film pevne prepojený so športovým svetom
Projekt vzniká v úzkej spolupráci so športovým prostredím. Partnermi filmu sú Česká olympijská akadémia, Slovenský olympijský a športový výbor a Slovenský krasokorčuliarsky zväz, čo podčiarkuje jeho autenticitu aj medzinárodné ambície.
Tvorivý tím
Réžia, námet: Jakub Červenka
Scenár: Jakub Červenka, Nina Morgenstein
Kamera: Martin Štrba
Kostýmy: Katarína Štrbová Bieliková
Masky: Juraj Steiner, Alica Dvorská
Architekt: Milan Býček
Hudba: Michal Novinski
Film vzniká v koprodukcii Českej televízie a Slovenskej televízie a rozhlasu.
Snímku ŠAMPIÓN podporil Audiovizuálny fond Slovenska.
Okrem toho ďakujeme za podporu Štátnemu fondu audiovízie, Pražskému filmovému fondu a programu Creative Europe Media. Producentmi filmu sú spoločnosti Bedna Films a B Production.
Hlavným mediálnym partnerom pre Slovensko je Slovenská televízia a rozhlas a Nový Čas.
