Prichádza film roka s hviezdnym obsadením: Do kín vstupuje Jedna bitka za druhou!

Do kín vstupuje filmová udalosť roka, ktorá nadchne nielen fanúšikov kvalitnej kinematografie, ale aj široké publikum hľadajúce silný príbeh, napätie a emóciu. Jedna bitka za druhou je výnimočný blockbuster s hviezdnym obsadením na čele s Leonardom DiCapriom, Seanom Pennom a Beniciom Del Torom. Režisér Paul Thomas Anderson prináša strhujúci mix akcie, drámy a humoru v príbehu, ktorý vás pohltí. V slovenských kinách už od 25. septembra.
V bratislavskom CINEMAX Borymall sa včera večer uskutočnila slávnostná premiéra očakávaného filmu Jedna bitka za druhou, za ktorým stojí jeden z najrešpektovanejších režisérov súčasnosti Paul Thomas Anderson. Túto výnimočnú filmovú udalosť si nenechali ujsť známe osobnosti slovenského verejného života. Medzi hosťami nechýbali Andrej Bičan, manželia Malachovský, Martin Nikodým či Gabriela Ruman a ďalší. Slovenskí diváci sa môžu na výnimočný blockbuster tešiť už od tohto štvrtka.
20 rokov práce
„Na tomto príbehu som začal pracovať pred 20 rokmi s cieľom napísať akčný film s automobilovými naháňačkami,“ prezradil režisér Paul Thomas Anderson.
„Každé dva-tri roky som sa k nemu vrátil. Zároveň som rozmýšľal nad adaptáciou knihy Vineland od Thomasa Pynchona. Snažil som sa pochopiť, čo ten príbeh môže znamenať o ďalších 20 rokov neskôr. A do toho mi vírila hlavou postava ženskej revolucionárky. Tieto tri línie ma nikdy celkom neopustili. Neskôr som si uvedomil, že adaptácia Vinelandu nebude jednoduchá, tak som si z toho „ukradol“ tie časti, ktoré ma najviac oslovili a s jeho požehnaním som to začal spájať do jedného príbehu,“ dodal úspešný režisér. Výsledkom je film, ktorý divákov prilepí k sedadlu, no zároveň im zostane v hlave ešte dlho po skončení.
V centre príbehu stojí Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), bývalý revolucionár, dnes osamelý muž uväznený vo vlastnej minulosti. Žije ďaleko od civilizácie, venuje sa výbušninám a stará sa o svoju dcéru Willu. Jeho rutinu naruší návrat plukovníka Lockjawa (Sean Penn), temnej postavy z Bobovej minulosti a rozbehne sa nielen napínavý boj o prežitie, ale aj dramatický zápas o záchranu vzťahu medzi otcom a dcérou.
„Ako divák chcem vidieť príbeh, ktorý je emotívny, s ktorým sa viem stotožniť,“ hovorí Anderson. „Pre mňa tie emócie často pramenia z rodinných vzťahov. Z toho, ako sa ľúbime a zároveň neznášame. V tomto filme ide najmä o dve veci: nájde otec svoju dcéru? A čo vlastne znamená byť rodinou?“
Jedna bitka za druhou je výnimočný filmový projekt, ktorý prepája akciu, politický podtext, absurdný humor aj silnú emocionálnu rovinu. Vďaka Andersonovej réžii, ktorá odmieta klišé a hľadá nové výrazové prostriedky, vznikol osobitý žánrový mix, ktorý rezonuje so súčasnosťou.
Hviezdne obsadenie
Leonardo DiCaprio označil výber hereckých kolegov ako kľúčový. „Už na začiatku sme sa s Paulom bavili o tom, kto by mohol hrať Perfídiu. A stále sa nám vracalo meno Teyana Taylor. Jej postava musela byť odvážna, nespútaná a presne taká Teyana aj bola. Jej výkon mal okamžitý a silný dopad na celý príbeh.“ Osobitnú pochvalu venoval DiCaprio aj Seanovi Pennovi: „Lockjaw je zloduch, ktorý robí strašné veci, ale Sean do neho vložil nečakanú ľudskosť a zraniteľnosť. Je komplexný, osamelý a v niečom až ľútostihodný.“ Spoluprácu s Beniciom Del Torom považuje DiCaprio za splnený sen: „Jeho Sensei je Bobov Obi-Wan Kenobi. Postava s jasnými morálnymi hodnotami. Ich vzťah je postavený na spoločných hodnotách: sloboda, pravda, spravodlivosť.“
DiCaprio ocenil aj výkon Reginy Hall, ktorá stvárňuje materskú postavu stojacu po boku jeho dcéry. „Jej výkon je fantastický. Je takým morálnym kompasom v chaose revolučného sveta.“
A herecký objav filmu? Jednoznačne Chase Infiniti ako Willa. „Vyžaruje z nej nevinnosť aj cynizmus mladej generácie. Hovoril som si, kde ju Paul našiel… Bola unikátna. Vytvorili sme si veľmi prirodzený vzťah, ktorý sa preniesol aj na plátno.“
Silný kandidát na Oscara
Jedna bitka za druhou je film, ktorý prekračuje hranice bežného žánrového rozprávania. Na Rotten Tomatoes má takmer 100 % hodnotenie a medzi divákmi už teraz získava status kultového filmu. Kritici ho označujú za jeden z najlepších filmov roka a vyzdvihujú herecké výkony všetkých predstaviteľov, scenár, réžiu aj vizuálnu stránku.
Anderson do príbehu vniesol aj špecifický druh humoru. „To, čo mne príde vtipné, mi jednoducho príde vtipné. Je to také jednoduché. Keď herci na pľaci skúšajú byť vtipní, väčšinou to nefunguje. Skutočný humor často vychádza z úprimnosti alebo z úplného zanietenia pre niečo,“ vysvetľuje režisér.
Jedna bitka za druhou nie je len o politike, revolúcii či akcii. V jeho jadre je univerzálny príbeh o rodine, generačnom nepochopení, odpustení a zodpovednosti všetko zasadeného do určitého humorného kontextu. Vizuálne pôsobivý, naratívne vrstevnatý a emocionálne silný. Tento film si jednoducho nemôžete nechať ujsť. Premiéra v slovenských kinách je naplánovaná na 25. septembra. Distribučne film prináša spoločnosť Continental film.
Informačný servis