Pri útoku amerických síl na plavidlo údajných pašerákov drog v Tichom oceáne zomrelo päť ľudí

Útoky Američanov na podozrivé lode si doposiaľ vyžiadali životy 104 ľudí.
Americké vojenské námorníctvo vo štvrtok oznámilo, že jeho príslušníci zabili v Tichom oceáne ďalších päť údajných obchodníkov s drogami, ktorí sa nachádzali na palube dvoch plavidiel, čím sa počet obetí v rámci kontroverznej operácie zvýšil na viac ako 100.

Chýbajú dôkazy

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa uskutočňuje takéto útoky v Karibskom mori a vo východnej časti Tichého oceánu od septembra, no doposiaľ neposkytla žiadne dôkazy o tom, že by sa posádky týchto plavidiel podieľali na obchodovaní s drogami, čo vyvoláva diskusie o zákonnosti týchto operácií.

Najnovšie útoky zasiahli dve plavidlá v medzinárodných vodách, ktoré sa „zúčastňovali operácií súvisiacich s obchodovaním s drogami“, uviedlo na sociálnej sieti X americké Južné velenie . Podľa údajov agentúry AFP, pri podobných útokoch zahynulo doposiaľ už 104 ľudí.

Počet zabitých stúpa

Využitie armády v protidrogovej kampani a Trumpove varovania pred možným pozemným útokom vo Venezuele tiež vyvolali otázku, či by prezident o súhlas s takýmito operáciami nemal požiadať Kongres.

Snemovňa reprezentantov Kongresu Spojených štátov v stredu zamietla dve rezolúcie demokratov zamerané na zastavenie útokov a „nepriateľských akcií vo Venezuele alebo proti nej“ bez jej súhlasu.

