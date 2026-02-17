Pri požiari obytného domu neďaleko Barcelony zomrelo päť ľudí, štyria boli zranení

Požiar v bytovom dome neďaleko Barcelony si vyžiadal päť ľudských životov a štyroch zranených, oznámili v utorok miestne hasičské a záchranné zložky. Plamene vypukli v pondelok večer v skladovacej miestnosti päťposchodovej budovy v meste Manlleu, približne 80 kilometrov severne od Barcelony.
„Päť ľudí zomrelo a štyria utrpeli ľahké zranenia,“ uviedli hasiči vo vyhlásení. Španielske médiá informovali, že obeťami boli mladí ľudia, ktorí sa zišli v sklade na najvyššom poschodí budovy.
„Z doposiaľ neznámych dôvodov sa osoby vo vnútri nedokázali dostať von a napriek zásahu hasičov a záchranárov sa ich životy nepodarilo zachrániť,“ dodala hasičská služba. Príčiny vzniku požiaru sú predmetom policajného vyšetrovania.