Pri pokuse dostať sa k španielskym brehom zahynulo tento rok viac ako 3 000 migrantov

Pri pokuse dostať sa po mori k španielskym brehom zahynulo tento rok viac ako 3 000 migrantov, čo je prudký pokles oproti vlaňajšku, keď pri takýchto pokusoch zomrelo takmer 10 500 ľudí. Vyplýva to z údajov španielskej mimovládnej organizácie Caminando Fronteras zverejnených v pondelok.
Organizácia Caminando Fronteras uviedla, že k väčšine z 3 090 úmrtí migrujúcich osôb zaznamenaných do 15. decembra došlo na atlantickej migračnej trase z Afriky na španielske Kanárske ostrovy, ktorá je považovaná za jednu z najnebezpečnejších na svete.
Údaje od rodín
Hoci došlo k „výraznému“ poklesu príchodu migrantov na Kanárske ostrovy, s odchodmi z Guiney sa objavila „nová, vzdialenejšia a nebezpečnejšia“ trasa na toto španielske súostrovie.
Skupina Caminando Fronteras zhromažďuje údaje získané od rodín migrantov a z oficiálnych štatistík zachránených. Medzi mŕtvymi je 437 detí a 192 žien.
Skupina zároveň poznamenala, že došlo k nárastu počtu lodí odchádzajúcich z Alžírska, najmä na dovolenkové ostrovy Ibiza a Formentera v Stredozemnom mori.
Takmer 36-tisíc
Trasa, ktorú tradične využívajú Alžírčania, zaznamenala v roku 2025 nárast migrantov zo Somálska, Sudánu a Južného Sudánu, uviedla skupina. Dodala, že počet úmrtí na tejto trase sa tento rok v porovnaní s rokom 2024 zdvojnásobil a stúpol na 1 037.
Podľa Caminando Fronteras v roku 2024 pri pokuse dostať sa do Španielska po mori zomrelo alebo zmizlo najmenej 10 457 migrantov, čo je najvyšší počet zaznamenaný od začiatku sledovania údajov v roku 2007.
Španielske ministerstvo vnútra uvádza, že do 15. decembra tohto roku dorazilo do Španielska 35 935 migrantov, čo predstavuje 40-percentný pokles oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Takmer polovica z nich prekonala Atlantik migračnou trasou z pobrežia západnej Afriky na Kanárske ostrovy.