Pri gréckom ostrove Lesbos sa potopil čln s migrantmi, zomrelo sedem ľudí vrátane dvoch detí

Sedem ľudí vrátane dvoch detí zahynulo potom, ako sa vo štvrtok pri gréckom ostrove Lesbos potopil čln s migrantmi. Uviedla to grécka pobrežná stráž a dodala, že plavidlo, ktoré sa prevrátilo, malo na palube približne 30 ľudí, pričom zachránili 23 z nich.

Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov od začiatku roka do Grécka nelegálne prišlo takmer deväť tisíc ľudí, väčšina z nich po mori. Vlani do krajiny prišlo 54-tisíc migrantov. V snahe dostať sa do Grécka takmer 2 500 ľudí prišlo o život.

Grécka konzervatívna vláda sprísnila svoj postoj k migrácii. „Ak chcete vstúpiť do Grécka nelegálne a nemáte nárok na azyl, urobíme všetko pre to, aby sme vás poslali späť tam, odkiaľ ste prišli,“ povedal v stredu v parlamente premiér krajiny Kyriakos Mitsotakis.