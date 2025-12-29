Pri čiastočnom vykoľajení vlaku v Mexiku zomrelo 13 ľudí

Trinásť ľudí zahynulo a ďalších 98 utrpelo zranenia, keď sa v nedeľu v Mexiku čiastočne vykoľajil vlak s 250 cestujúcimi. Lokomotíva sa počas jazdy vykoľajila v štáte Oaxaca, ktorý leží na juhu krajiny. Informovalo o tom mexické námorníctvo, ktoré danú železničnú trať prevádzkuje.
Námorníctvo pôvodne informovalo o 20 zranených. O niekoľko hodín neskôr však v stanovisku uviedlo, že „zranenia utrpelo 98 ľudí a žiaľ 13 osôb prišlo o život“.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová uviedla, že nariadila ministrovi námorníctva a ďalším vysokopostaveným predstaviteľom, aby sa vydali do tejto oblasti a poskytli pomoc rodinám obetí. Generálna prokuratúra krajiny uviedla, že začala vyšetrovanie, ktoré má objasniť príčinu nehody.
Tragédia na železničnej stanici v Česku. Nákladný vlak zrazil dvoch robotníkov. Jeden zomrel
Vlak premáva medzi Mexickým zálivom a Tichým oceánom a prepravuje cestujúcich aj náklad. Železničnú linku otvorili v roku 2023 ako významný infraštruktúrny projekt s cieľom rozvoja juhovýchodu Mexika za vlády vtedajšieho prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora..
Na tej istej trati došlo 20. decembra k zrážke vlaku s nákladným autom, ktoré sa pokúšalo prejsť cez koľaje. Incident si však nevyžiadal žiadne obete.