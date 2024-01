Cestou do Španielska zahynulo minulý rok viac ako 6 600 migrantov

Pri pokuse dostať sa loďou do Španielska minulý rok zahynulo viac ako 6 600 migrantov. Uviedla to v utorok španielska organizácia na ochranu práv migrantov Caminando Fronteras. Tento počet je viac ako dvojnásobný v porovnaní s predchádzajúcim rokom, v ktorom podľa Caminando Fronteras zomrelo 2 390 migrantov.

Organizácia uviedla, že z hľadiska počtu obetí medzi migrantmi bol rok 2023 najhorší od začiatku jej záznamov, ktoré má od 2007. Väčšina zo 6 618 zaznamenaných úmrtí bola na takzvanej atlantickej ceste zo západnej Afriky na španielske Kanárske ostrovy. Medzi migrantmi, ktorí vlani cestou do Španielska prišli o život, bolo 363 žien a 384 detí.

Španielske ministerstvo vnútra informovalo, že minulý rok prišlo do Španielska cez more rekordných 55 618 migrantov. Bol to takmer dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcim rokom.