Prezident PSG Nasser Al-Khelaifi zvažuje kandidatúru na prezidenta FIFA

Prezident francúzskeho futbalového klubu Paríž Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi údajne do budúcnosti zvažuje kandidatúru na prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Referuje o tom web tribuna.com.

Katarčan dosiahol dosiahol obrovský funkcionársky úspech v PSG, vrátane desiatich titulov vo francúzskej Ligue 1, a o jeho potenciálnom presune do štruktúr FIFA špekuloval Fabien Touati, režisér dokumentu o Al-Khelaifim. Touati vysvetlil, že viaceré zdroje v Katare naznačili Al-Khelaifiho ambície viesť FIFA.

Superliga posilnila jeho postavenie

„Počul som od mnohých jeho súčasných alebo bývalých blízkych spolupracovníkov, ako aj od ľudí z katarských kruhov, že by to mohol zvažovať,“ povedal Touati počas vystúpenia na L’After Foot. „Keď mi to povedali viacerí ľudia, myslím si, že na tom niečo bude.“

Al-Khelaifi má silnú pozíciu v európskom aj svetovom futbale a jeho postavenie stúplo po neúspechu projektu Superligy v roku 2021. Napriek tomu, že nikdy verejne nevyjadril záujem o najvyšší post vo FIFA, jeho vplyv v európskom futbale je nepopierateľný.

Obrovská aura

Touati vyzdvihol Al-Khelaifiho obrovskú auru, najmä počas stretnutí Európskej asociácie klubov (ECA), kde ho vnímajú ako ústrednú postavu. „Keď som sa zúčastnil na stretnutí ECA, bol som ohromený jeho aurou medzi ostatnými lídrami. Bol naozaj hviezdou stretnutia.“

„Fotografi ho obklopili a keď prišiel, išiel priamo k prezidentovi UEFA Aleksandrovi Čeferinovi. Dnes má naozaj váhu v európskom futbale. Prevzal úlohu od osobností ako Rummenigge či Agnelli,“ skonštatoval Touati.