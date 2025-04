Prešov potvrdil dominanciu a po dvoch rokoch je späť v extralige. Haščák zaujal netradičným rozhovorom

Hokejisti HC Prešov uspeli v piatom finálovom zápase finále play-off Slovenskej hokejovej ligy (SHL) nad HK Skalica 4:2 a celú sériu ovládli 4:1 na zápasy. „Koňare“ sa tak po dvoch rokoch vracajú späť do extraligy.

Presvedčiví od úvodu až do konca

Prešovčania potvrdzovali svoju hegemóniu v druhej najvyššej súťaži počas celej sezóny. Základnú časť ovládli so ziskom 116 bodov, pričom počas celej edície prehrali iba 8 duelov z celkového počtu 59. V play-off vyhrali 12 z 13 zápasov.

Dominanciu tímu v metropoly Šariša nenarušila ani nečakaná výmena trénera, keď na začiatku marca Kanaďana Stevea Kaspera nahradil Peteris Skudra z Lotyšska.

Tahúň Haščák zaujal „netradičným“ rozhovorom

Medzi hlavných ťahúňov mužstva patrili viacerí hráči s bohatými extraligovými skúsenosťami – brankár Marcel Melicherčík, obrancovia Ivan Glazkov s Jakubom Cibákom či útočníci Alexander Peresunko, Samuel Chalupa, Jakub Suja, bratia Paločkovci či Marcel Haščák.

Posledný menovaný zaujal tesne po potvrdení postupu netradičným rozhovorom. „Nebola to ľahká cesta. Chcel by som sa poďakovať svojej rodine. Manželke, dedovi, babe, svokrovi, svokre a úžasnému bratovi. Ale chcel by som poďakovať hlavne sebe, lebo som to dokázal a zase sa ukázalo, že som vynikajúci líder,“ uviedol 38-ročný Haščák.

Skalica ani na deviaty pokus

Prešov v nasledujúcej extraligovej edícii 2025/2026 nahradí medzi elitou HC Nové Zámky, ktoré obsadili v aktuálnej sezóne poslednú zostupovú pozíciu. Skalica nevyužila šancu vrátiť sa do najvyššej súťaže po 9 rokoch.