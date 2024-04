Prešli džungľou, aby našli najlepšieho priateľa. Do kín dorazili Nezlomní

Mark Wahlberg sa počas vytrvalostných pretekov naprieč džungľou spriatelí s túlavým psom v dojemnom príbehu nakrútenom podľa skutočných udalostí.

Po devätnástich rokoch vytrvalostného pretekania stojí Michael, kterého stvárňuje známy americký herec, naposledy na štartovej čiare. Počas nasledujúcich šiestich dní a nocí sa na majstrovstvách sveta Adventure Racing v Dominikánskej republike ešte raz pokúsi doviesť svoj tím víťazne do cieľa. „Michael je natoľko posadnutý túžbou vyhrať svoje posledné preteky, že je ochotný obetovať prakticky čokoľvek a správa sa pritom dosť sebecky. Vezme časť svojich vlastných úspor aj úspor svojej ženy, ktoré padnú na štartovné,“ prezrádza Mark Wahlberg.

V náročnom teréne naprieč divokou prírodou ho však okrem prekážok čaká aj jedno prekvapujúce stretnutie. Narazí na opusteného psa, ktorý sa k nemu pridá a stane sa súčasťou tímu. Na 700- kilometrovej trati potom medzi ním a Artúrom (tak kríženca erdelteriéra pomenuje), vznikne silné puto. Vernosť a oddanosť štvornohého spoločníka ohromí nielen Michaela, ale aj ostatných členov. Všetci siahnu ďaleko za hranice svojich síl a preteky im začnú komplikovať zranenia. „Keď sa potom pod vplyvom okolností musí rozhodnúť, či obetuje psa alebo víťazstvo, konečne ukáže svoju ľudskú tvár. V tej chvíli sa začínajú skutočné preteky – preteky s časom. Aby totiž Artúr prežil, potrebuje ho dostať do bezpečia a zaistiť mu lekársku starostlivosť. A príbeh naberá na emóciách,“ dodáva o svojej postave. Čoskoro sa ukáže, že spoločne sú nezlomní.

A čo na to skutočný Mikael Lindnord, ktorý bol pre rolu predlohou? „Som rád, že ma hrá Mark Wahlberg,“ usmieva sa švédsky pretekár. „Už pred nakrúcaním som vedel, že je to jeden z najlepších hercov. A v tomto filme to opakovane potvrdzuje,“ hovorí spokojne.

Nezlomní sú skutočným príbehom odvahy a priateľstva, v ktorom Mark Wahlberg a túlavý pes Artúr dokazujú, že najväčšie víťazstvá v živote sa často zaobídu bez medailí, málokedy však bez boja. Najťažšie prekážky niekedy vytvárajú najsilnejšie putá, navyše na miestach, kde by to čakal málokto. Aj v nebezpečnom teréne latinskoamerickej džungle. Zdá sa byť tento príbeh ťažko uveriteľný? On sa však naozaj stal!

Do sieti slovenských kín ho uvádza Bontofilm.

