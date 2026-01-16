Premiéra kino novinky: Šviháci dorazili s Helenou Vondráčkovou

Daniel Fischer, Martin Pechlát, Tomáš Jeřábek a ich filmový „utajovaný syn“ Emanuel Bugala včera večer slávnostne uviedli do kín očakávanú filmovú novinku Šviháci. Na premiére v Bratislave nechýbali ani tvorcovia a ďalšie herecké hviezdy, medzi nimi Zuzana Kubovčíková Šebová, Gabriela Dzuríková či dokonca jedinečná československá diva Helena Vondráčková, ktorá s najmladším hercom prespievala skladbu Vzhůru k výškám. Očakávaná komédia od producentov filmov Všetko alebo nič, Príliš osobná známosť, V lete ti poviem, ako sa mám a Nikdy nehovor nikdy vstúpi do kín o týždeň — 22. januára.
„Každý film, ktorý u nás vznikne, si zaslúži, aby si ho diváci prišli pozrieť do kina. Je za tým veľa energie, ktorú do projektu vkladá celý tím a tvorcovia. Šviháci sú špecifickí tým, že v rámci rodinného žánru prinášajú aj prvky mužskej komédie, čo nebýva až také časté. Väčšinou ide o komédie zamerané na ženské hrdinky,“ vysvetlil hosťom režisér Branislav Mišík.
Pozvanie na uvedenie snímky prijalo mnoho známych tvárí. Slovenských tvorcov prišli podporiť herečka Liv Bielovič, moderátorka Iveta Malachovská s manželom, operným spevákom Martinom Malachovským, moderátorka Babsy Jagušák s otcom, spisovateľom a scenáristom Jozefom Heribanom, moderátorka Hana Rapantová či herec Michal Kubovčík, ktorý povzbudzoval svoju manželku Zuzanu Kubovčíkovú Šebovú.
Šviháci sú príbehom o trojici hudobníkov a o malom chlapcovi, ktorý sa nečakane stane súčasťou ich tímu a postará sa o množstvo zábavy. Inšpiráciou pre spoluautora scenára a režiséra bol jeho syn Leo. „Hľadal som niekoho, kto v sebe nesie jeho beťársku energiu. Robili sme kastingy, na ktoré prišlo veľa detí – množstvo šikovných mladých hercov, chlapcov aj dievčat, ktorých určite oslovím aj do iných projektov. No na túto postavu sa najviac hodil malý Manu,“ vysvetlil Branislav Mišík. S mladým hercom si okamžite sadol nielen tvorivý, ale aj herecký tím. „Stali sme sa skutočnými priateľmi. Možno to trochu súvisí s tým, že mám syna v jeho veku. Prosto sme si sadli. Je to kolega aj kamarát. A nemal to vôbec jednoduché. Tlačili nás k tomu, aby sme denne nakrútili určitý počet obrazov, a napriek tomu, že Manu toho mal naozaj veľa, neprišla žiadna kríza. Bol veľmi statočný,“ hovorí držiteľ prestížneho ocenenia Český lev Tomáš Jeřábek a herečka Zuzana Kubovčíková Šebová ho dopĺňa: „Nezažila som pri ňom ani raz, že by ho to prestalo baviť alebo že by bol otrávený a nechcelo sa mu pokračovať. Neustále mal potrebu sa zlepšovať. Na to, aký je maličký, aký mal obrovský priestor, koľko textu a akú veľkú a zásadnú rolu tu má, si myslím, že to zvládol úžasne a veľmi sa pred ním skláňam,“ uznáva Manuho filmová mama.
Šviháci vstúpia do kín 22. januára 2026 a diváci sa môžu tešiť nielen na skvelé herecké výkony Daniela Fischera, Martina Pechláta, Tomáša Jeřábka, Emanuela Bugalu, Zuzany Kubovčíkovej Šebovej, Gabriely Dzuríkovej, Zuzany Konečnej, Jitky Schneiderovej, Eriky Stárkovej, Reginy Rázlovej či Tatiany Drexler, ale aj na jedinečnú československú divu Helenu Vondráčkovú. „Čaká ich príbeh o priateľstve a láske, ktorý je vtipný, romantický, rodinný a verím, že z kina budú odchádzať dojatí a s dobrým pocitom,“ uzatvára producentka Oľga Núñezová.
Šviháci
SR – 2026
Dĺžka: 100 min.
Žáner: komédia
Premiéra: 22. januára 2026
Hrajú: Daniel Fischer, Martin Pechlát, Tomáš Jeřábek, Emanuel Bugala, Zuzana Kubovčíková Šebová, Gabriela Dzuríková, Zuzana Konečná, Jitka Schneiderová, Sabina Remundová, Regina Rázlová, exkluzívny hosť Helena Vondráčková a ďalší
Producenti: Oľga Núñezová, Peter Núñez, Marianna Heinz
Réžia: Braňo Mišík
Kamera: Juraj Chlpík
Scenár: Anton Ondrejka, Braňo Mišík
Výkonný producent: Marek Vozár
Strih: Michal Kondrla
Hudba: Matúš Široký
Zvuk: Alexander Bori
Kostýmy: Danica Raytchev
Masky: Katarína Pokorná
Architekt: Daniel Šichman
Trailer:
