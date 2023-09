Premiér Ódor mal pri hlasovaní menší problém. Bola to moja ľudská chyba, povedal (video+foto)

Premiér Ľudovít Ódor mal v sobotu pri hlasovaní v predčasných parlamentných voľbách menšie problémy. Ako uviedol na tlačovej besede, zabudol si doma občiansky preukaz. „Našťastie, ešte po ceste som si spomenul,“ uviedol.

Aj toto podľa neho ukazuje, že ak potrebuje občiansky preukaz predseda vlády, tak ho potrebujú všetci občania. „Bola to moja ľudská chyba, ale napokon to môže byť zaujímavá informácia pre všetkých, ktorí sa pýtajú, či je to dôležitý dokument,“ zhodnotil.

Premiér sa pritom podľa svojich slov nebude vyjadrovať k priebežným výsledkom, ani komentovať výsledky volieb. „Budeme sledovať veľmi intenzívne aj my tieto voľby, aj naše pôsobenie bude závisieť od toho, aké budu výsledky, ale bez médií,“ skonštatoval.

Podľa Ódora je tento deň o voličov a o politických stranách. „Úradnícka vláda by mala byť v úzadí,“ uzavrel.