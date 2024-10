Premiér Fico si od SIS vyžiadal správu o bezpečnostných rizikách spojených s ďalším možným pokusom o atentát na jeho osobu

Predseda vlády Robert Fico si od Slovenskej informačnej služby (SIS) vyžiadal správu o bezpečnostných rizikách spojených s ďalším možným pokusom o atentát na jeho osobu.

Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý spresnil svoje utorkové vyjadrenie o tom, že Slovenská informačná služba (SIS) má vypracovať správu o atentáte na premiéra, pričom tak má spraviť na pokyn predsedu vlády.

Robert Fico si správu o bezpečnostných rizikách podľa Šutaja Eštoka vypýtal ako oprávnený prijímateľ informácií, na čo má z titulu svojej funkcie zákonný nárok.

„Nemyslel tým v žiadnom prípade správu o atentáte zo dňa 15. mája v Handlovej. Na takejto správe SIS pracuje aj v spolupráci s Policajným zborom a mala by byť prezentovaná poslancom Národnej rady SR a v rámci zákonných možností aj verejnosti, aby sa zamedzilo šíreniu konšpiračných teórií v spojitosti s atentátom ešte do konca roka,“ zdôraznil rezort vnútra. Premiér Fico poprel, že by si bol vyžiadal správu o atentáte v Handlovej.

„Ak si niekto niečo vyžiadal, tak to boli opoziční poslanci na príslušnom výbore pre kontrolu SIS. Ja som nič nežiadal, je to úplný nezmysel a výmysel,“ povedal počas brífingu v bratislavskej pekárni pri príležitosti Dňa chleba.