Prelomový krok v tíme Haas. Laura Müllerová bude prvá pretekárska inžinierka v F1

Tím motoristickej formuly 1 Haas vymenoval Lauru Müllerovú za prvú pretekársku inžinierku v F1. Nemka bude spolupracovať s novoangažovaným jazdcom Estebanom Oconom, zatiaľ čo ďalšia žena Carine Cridelichová by mala nastúpiť ako vedúca stratégie po príchode z tímu Red Bull Racing Bulls.

Organizácia Haas so sídlom v USA sa snaží nadviazať na siedme miesto z minulej sezóny v Pohári konštruktérov s novou zostavou pretekárov, v ktorej sa okrem Ocona nachádza tiež Oliver Bearman. Müllerovú povýšili z jej predošlej pozície, keď zastávala post výkonnostnej inžinierky.

Úzko bude spolupracovať s jazdcami

Pretekárski inžinieri veľmi úzko spolupracujú s pretekármi pri nastavení a chode monopostov a sú hlavným spojením medzi jazdcom a tímom na trati prostredníctvom rádiovej komunikácie.

Šéf tímu Haas Ajao Komacu povedal, že Müllerová je najlepšou kandidátkou na túto prácu. „Je to dosť odhodlaná osoba. A veľmi pracovitá. Jej pracovná morálka je naozaj dobrá. Nie je to však tak, že by som si Lauru vybral preto, že je žena. Nezáleží nám na národnosti, pohlaví… Na čom záleží, je práca. Verím, že je to správna voľba,“ vyhlásil Komacu.