Až 85 percent Fínov si želá, aby Rusko prehralo vojnu na Ukrajine a stiahlo svoju armádu.

Úplne s tým súhlasí 57 percent Fínov a čiastočne 28 percent. Ako informuje web Ukrajinská pravda, vyplýva to z prieskumu Fínskeho obchodného a politického fóra.

Takmer rovnaký podiel fínskych respondentov (84 %) sa domnieva, že Ukrajina by mala znovu získať územia okupované Ruskom a 80 percent je presvedčených, že Ukrajina by mala znovu získať aj polostrov Krym. Za stíhanie osôb zodpovedných za vojnové zločiny na Ukrajine je 90 percent Fínov a viac ako 80 percent súhlasí s tým, že Rusko by malo kompenzovať obnovu Ukrajiny.