Prehľad detských účtov

Detské účty sú atraktívne najmä tým, že ich banky ponúkajú bez poplatkov. Odborníci tvrdia, že detský účet je dobrý spôsob ako potomka naučiť hospodáriť s peniazmi. Na účet môže dostávať vreckové a rodičia majú prehľad, ako s peniazmi dieťa nakladá. BANKY.sk sa pozreli na ponuku detských účtov.

Na založenie detského účtu vo väčšine bánk stačí, ak rodič príde do pobočky banky so svojim občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa. Banky zriaďujú detské účty už od narodenia a deti ich môžu využívať až do veku 15 rokov. Výnimkou je len Slovenská sporiteľňa, detský účet zriadi deťom od 6 rokov.

K detskému účtu dieťa dostane platobnú kartu a prístup do pasívneho internet bankingu, v ktorom vidí pohyby na účte. Aktívny prístup k detskému účtu má rodič len cez svoj „dospelácky“ internetbanking, podmienkou je, že má účet v rovnakej banke ako dieťa. „Cez štandardný mobile banking VÚB môže zákonný zástupca (rodič) robiť aj prevody, trvalé príkazy z účtu dieťaťa. Cez aplikáciu VÚB Junior Banking tento typ operácií nie je k dispozícii,“ vysvetľuje Dominik Miša, hovorca VÚB banky. Podobne to funguje aj v ostatných bankách.

„Platobná karta vydaná k detskému účtu nemá žiadne obmedzenia na použitie. Kartou sa dá platiť na platobných termináloch aj na internete, rovnako tak vyberať hotovosť z bankomatu,“ upresňuje Simona Milošovičová, hovorkyňa Tatra banky. Kvôli ochrane banka na detskej platobnej karte nastaví denné limity na platby i výbery z bankomatu.Nezabudnite deti poučiť o zásadách bezpečného používania platobnej karty. Keďže dieťa dokáže zaplatiť kartou aj na internete, vzhľadom na vek a finančnú gramotnosť dieťaťa, zvážte blokáciu takýchto platieb. V dobe kybernetických podvodov treba byť opatrný.

Ponuka účtov pre deti

Banka Cena Vek Platobná karta Výbery z bankomatu

Detský balík Sloník 0 / 3 eur

– zadarmo ak dieťaťu pošlete aspoň 30 € mesačne alebo mesačný zostatok je min. 1000 € 0-15 rokov – platobná karta pre deti od 6 rokov Neobmedzene z bankomatov vlastnej banky

Z iných bankomatov za poplatok 5 eur

Osobný účet pre deti 0 eur 0-15 rokov – platobná karta pre deti od 8 rokov 2 výbery z akéhokoľvek bankomatu bezplatne, každý ďalší za poplatok 1 eur

mKonto pre deti 0 eur 0-15 rokov – platobná karta pre deti od 8 rokov 3 výbery z akéhokoľvek bankomatu bezplatne, každý ďalší za poplatok 1 eur

Detský účet 0 eur 0-15 rokov – platobná karta pre deti od 8 rokov Neobmedzene z bankomatov vlastnej banky

Z iných bankomatov za poplatok 3 eur

Detský účet pre modrú planétu 0 eur 0-15 rokov – platobná karta pre deti od 6 rokov Neobmedzene z bankomatov vlastnej banky

Z iných bankomatov za poplatok 3 eur

SPACE účet pre deti 0 eur 6-14 rokov – platobná karta pre deti od 6 rokov Neobmedzene z bankomatov vlastnej banky

Z iných bankomatov za poplatok 3,5 eur

Detský účet 0 eur 0-15 rokov – platobná karta pre deti od 8 rokov Neobmedzene z bankomatov vlastnej banky

Z iných bankomatov za poplatok 2 eur

Start Junior 0 eur 0-15 rokov – platobná karta pre deti od 8 rokov Neobmedzene z bankomatov vlastnej banky

Z iných bankomatov za poplatok 1,2 eur

Na deti myslí aj 365 banka, ktorá síce neponúka detský účet, ale detskú mobilnú aplikáciu Smartie, ku ktorej dieťa dostane platobnú kartu a náramok. Smartie si na svoj mobil nainštaluje aj rodič a cez apku vie dieťaťu nabiť kartu, zablokovať ju a pozrieť si históriu transakcií. Viac o Smartie sa dočítate tu.

Akciové ponuky

Aby banky prilákali najmenších klientov, ponúkajú rôzne finančné odmeny za zriadenie detského účtu. Aktuálne marketingové akcie pre deti :

VÚB – 30 eur

VÚB banka pripravila akciu na detské účty, v ktorej môžete získať odmenu 30 eur. Splniť treba tieto podmienky:

počas trvania akcie zriadite dieťaťu (0-14 rokov) účet VÚB Junior

vaše dieťa k 31.7.2023 nemalo zriadený účet vo VÚB (čiže odmena sa týka len nových klientov)

zriadite k detskému účtu sporenie, na ktoré do konca ďalšieho mesiaca pošlte vklad min. 50 eur

Do 2 mesiacov po splnení podmienok banka vyplatí odmenu 30 eur na sporiaci účet.

Akciová ponuka platí od 01.08.2023 do 31.12.2023.

Tatra banka – 30 eur

Ak si v období od 11.9. do11.11.2023 otvoríte Detský účet a zároveň aj Investičné sporenie, a prvú platbu na Investičné sporenie zrealizujete do 11.12.2023, Tatra banka vám prispeje na sporenie rovnakou sumou, max. do výšky 30 eur.

Odmena vám bude pripísaná najneskôr do 11.1.2024.

Slovenská sporiteľňa – 20 eur

Ak otvoríte svojmu dieťaťu nový SPACE účet a do 3 mesiacov od jeho otvorenia mu na nový účet pošlete vreckové aspoň 20 €, získate od Sporiteľne bonus 20 €. Akciová ponuka platí do 30.9.2023.

Odmena vám bude pripísaná na účet najneskôr do 15.1.2024.

mBank – 20 eur

mBank – ak zriadite nové detské mKonto do 31.10.2023 a pošlete na neho ľubovoľný vklad, mBank vám prispeje rovnakou sumou, max. 20 eur. Akcia platí pre prvých 3000 nových účtov. Akcia platí pre nových klientov, čiže pre tých, ktorí v mBank nemali zriadený účet od 1.1.2022 do 30.4.2023.

Odmenu vám vyplatia do 30 dní po splnení podmienok.

ČSOB – 15 eur

ČSOB banka pripravila akciovú ponuku na detské účty, po splnení podmienok získa dieťa odmenu 15 eur. Splniť treba tieto podmienky:

počas trvania akcie (1.7-30.9.2023) zriadite detský účet Sloník

ste nový klient

do konca ďalšieho kalendárneho mesiaca na detský účet pošlete vklad min. 30 eur (kumulatívne)

Akcia trvá od 01.07.2023 do 31.10.2023.

Peňažná odmena 15 Eur je určená pre prvých 1 000 klientov, ktorí splnia podmienky a bude pripísaná na Detský účet Sloník.

