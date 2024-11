Predbehne nakoniec Harrisová Trumpa? V USA sa objavil netradičný nápad

V prípade, že by sa súčasný americký prezident Joe Biden rozhodol v blízkej budúcnosti odstúpiť, mohla by sa viceprezidentka a neúspešná demokratická kandidátka v minulotýždňových prezidentských voľbách Kamala Harrisová napokon predsa len stať prvou prezidentkou v histórii Spojených štátov.

Ako referuje web The Guardian, s takýmto nepravdepodobným návrhom prišiel americký novinár a niekdajší riaditeľ komunikácie v Harrisovej tíme Jamal Simmons.

Na otázku v relácii spravodajskej televízie CNN, čo by malo byť pre USA najvyššou prioritou predtým, ako Donald Trump v januári začne svoje druhé prezidentské obdobie, Simmons odpovedal, že hoci nič nenasvedčuje tomu, že by o tom Biden uvažoval, mohol by podľa neho „v najbližších 30 dňoch odstúpiť z prezidentského úradu, aby sa Kamala Harrisová stala prezidentkou Spojených štátov“.

Simmons povedal, že tento krok nielenže ušetrí Harrisovú od toho, aby musela potvrdiť svoju vlastnú prehru s Trumpom v americkom Senáte ako súčasť svojej úlohy viceprezidentky, ale tiež v pravý čas strhne na seba všetku pozornosť.