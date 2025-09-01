Pred zápasom začala horieť šatňa. Hráči a rozhodcovia sa prezliekali tam, kde sa dalo - FOTO

Slovenský futbalový klub MTJ Pravenec pred víkendovým zápasom proti Nitrianskym Sučanom, ktorý sa skončil remízou 1:1, zažil nepríjemné chvíle.
Na štadióne videl svedok dym, a tak túto informáciu oznámil kompetentným. Pre problémy s elektroinštaláciou zhorela časť hospodárskej budovy.
„Šatne nám skoro celé zhoreli. Našťastie išiel pán na prechádzku so psom a všimol si dym. Priestory boli zadymené, ale podarilo sa nám časť zachrániť,“ povedal tajomník MTJ Pravenec Martin Grom pre web sportnet.sme.sk.
Začínajú sa opravy
„Našťastie to viac tlelo ako horelo. Elektroinštalácia nám však zhorela, preto nás museli odpojiť aj od ostatných sietí. Priestory sú zadymené, preto na štadióne bude musieť prebehnúť rekonštrukcia. Tento týždeň začíname s brigádou, dole pôjdu stropy, aby sme mohli čím skôr sfunkčniť aspoň dve šatne,“ priblížil škody Grom.
Napriek všetkému sa zápas konal, no hráči a rozhodcovia sa museli prezliecť na netradičných miestach. Arbitri využili tenisové kurty a hráči hostí tak učinili v neďalekej obci Nitrianske Pravno.
„Čo sa týka tréningov, zatiaľ sa budeme prezliekať vonku, no veríme, že sa rýchlo táto situácia vyrieši,“ dodal Grom s tým, že onedlho príde aj človek z poisťovne, ktorá by mala škodu uhradiť.
Hasiči z Nitrianskeho Pravna na sociálnej sieti uviedli, že na mieste ihneď odpojili prívody energií a požiar bez väčších ťažkostí uhasili.