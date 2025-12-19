Pred Vianocami dnes cestuje väčšina cestujúcich domov. Kúpte si lístok na vlak ZSSK

Chyťte si svoje miesto včas, nech je cesta domov pohodlná a bez starostí.
Vlaky ZSSK sa postupne zapĺňajú. Tradične najvyužívanejšie sú diaľkové expresy na linke Bratislava – Žilina – Košice, pričom dnešný doobedňajší spoj Ex 43 TATRAN s odchodom z hlavného mesta krátko po pól 11 bol obsadený na 100 %. Ďalší dnešný najobsadenejší expres je Ex 45 TATRAN, ktorý vyrazí z Bratislavy o 14:32, a jeho kapacita je naplnená na 95 %.
Aktuálna priemerná obsadenosť najvyťaženejších diaľkových vlakov tak dnes dosahuje 76 %. Národný dopravca preto odporúča cestujúcim zakúpiť si lístky aj s miestenkami včas. Urobiť tak môžu prostredníctvom e-shopu ZSSK a aplikácie IDeme vlakom, kde sú cenovo najvýhodnejšie, ako aj v pokladniciach ZSSK alebo na poštách s poplatkom za servis.
Vlaková doprava patrí medzi najväčšie verejné služby na Slovensku. ZSSK denne vypraví takmer 1 800 vlakov a prepraví vyše 200-tisíc ľudí, ktorí cestujú za rodinou, oddychom či povinnosťami. Ročne vlaky ZSSK využije približne 70 miliónov cestujúcich. Spoľahlivosť zostáva vysoká – 98,83 % spojov jazdí načas v prípadoch, ktoré vie dopravca ovplyvniť. Aj s vonkajšími vplyvmi, ako sú výluky, počasie či poruchy infraštruktúry, sa celková presnosť drží na úrovni 90,14 %.
Pozrite si obsadenosť najvyťaženejších diaľkových vlakov ZSSK (nad 50 %) počas nadchádzajúcich sviatkov (údaje k 19.12.2025):
Piatok 19. decembra
|Vlak
Východová stanica, odchod –
Cieľová stanica, príchod
|Obsadenosť
|Ex 607 TATRAN
|Bratislava hl. st. 6:32 – Košice 11:53
|54 %
|Ex 609 TATRAN
|Bratislava hl. st. 7:32 – Košice 12:53
|68 %
|Ex 611 TATRAN
|Bratislava hl. st. 8:32 – Košice 13:53
|84 %
|Ex 613 TATRAN
|Bratislava hl. st. 9:32 – Košice 14:53
|88 %
|Ex 43 TATRAN
|Bratislava hl. st. 10:32 – Košice 15:53
|100 %
|Ex 617 TATRAN
|Bratislava hl. st. 11:32 – Košice 16:53
|86 %
|Ex 619 TATRAN
|Bratislava hl. st. 12:32 – Košice 17:53
|68 %
|Ex 621 TARAN
|Bratislava hl. st. 13:32 – Košice 18:53
|75 %
|Ex 45 TATRAN
|Bratislava hl. st. 14:32 – Košice 19:53
|95 %
|Ex 525 KRIVÁŇ
|Bratislava hl. st. 15:32 – Košice 20:26
|79 %
|Ex 627 TATRAN
|Bratislava hl. st. 16:32 – Košice 21:53
|74 %
|Ex 629 TATRAN
|Bratislava hl. st. 17:32 – Košice 22:53
|51 %
|Ex 502 KRIVÁŇ
|Košice 5:34 – Bratislava hl. st. 10:27
|56 %
|Ex 44 TATRAN
|Košice 8:07 – Bratislava hl. st. 13:27
|54 %
Sobota 20. decembra
|Vlak
Východová stanica, odchod –
Cieľová stanica, príchod
|Obsadenosť
|Ex 607 TATRAN
|Bratislava hl. st. 6:32 – Košice 11:53
|58 %
|Ex 609 TATRAN
|Bratislava hl. st. 7:32 – Košice 12:53
|65 %
|Ex 611 TATRAN
|Bratislava hl. st. 8:32 – Košice 13:53
|76 %
|Ex 613 TATRAN
|Bratislava hl. st. 9:32 – Košice 14:53
|75 %
|Ex 617 TATRAN
|Bratislava hl. st. 11:32 – Košice 16:53
|65 %
|Ex 619 TATRAN
|Bratislava hl. st. 12:32 – Košice 17:53
|51 %
|Ex 43 TATRAN
|Bratislava hl. st. 10:32 – Košice 15:53
|89 %
|EC 183 HORNÁD
|Košice 7:42 – Budapešť 11:47
|51 %
Nedeľa 21. decembra
|Vlak
Východová stanica, odchod –
Cieľová stanica, príchod
|Obsadenosť
|Ex 43 TATRAN
|Bratislava hl. st. 10:32 – Košice 15:53
|52 %
|Ex 611 TATRAN
|Bratislava hl. st. 8:32 – Košice 13:53
|51 %
|Ex 613 TATRAN
|Bratislava hl. st. 9:32 – Košice 14:53
|56 %
Pondelok 22. decembra
|Vlak
Východová stanica, odchod –
Cieľová stanica, príchod
|Obsadenosť
|Ex 43 TATRAN
|Bratislava hl. st. 10:32 – Košice 15:53
|58 %
|Ex 613 TATRAN
|Bratislava hl. st. 9:32 – Košice 14:53
|56 %
Utorok 23. decembra
|Vlak
Východová stanica, odchod –
Cieľová stanica, príchod
|Obsadenosť
|R 960 ZAKARPATIA
|Košice 5:46 – Mukačevo 10:05 (SLČ)
|100 %
|R 962 ZAKARPATIA
|Košice 10:46 – Mukačevo 15:53 (SLČ)
|100 %
|Ex 525 KRIVÁŇ
|Bratislava hl. st. 15:32 – Košice 20:26
|58 %
|R 963 ZAKARPATIA
|Mukačevo 10:54 (SLČ) – Košice 15:20
|100 %
|R 965 ZAKARPATIA
|Mukačevo 17:57 (SLČ) – Košice 22:50
|62 %
Streda 24. decembra
|Vlak
Východová stanica, odchod –
Cieľová stanica, príchod
|Obsadenosť
|R 960 ZAKARPATIA
|Košice 5:46 – Mukačevo 10:05 (SLČ)
|100 %
|R 962 ZAKARPATIA
|Košice 10:46 – Mukačevo 15:53 (SLČ)
|100 %
|R 963 ZAKARPATIA
|Mukačevo 10:54 (SLČ) – Košice 15:20
|70 %
Štvrtok 25. decembra
|Vlak
Východová stanica, odchod –
Cieľová stanica, príchod
|Obsadenosť
|R 960 ZAKARPATIA
|Košice 5:46 – Mukačevo 10:05 (SLČ)
|74 %
|R 962 ZAKARPATIA
|Košice 10:46 – Mukačevo 15:53 (SLČ)
|94 %
Piatok 26. decembra
|Vlak
Východová stanica, odchod –
Cieľová stanica, príchod
|Obsadenosť
|R 963 ZAKARPATIA
|Mukačevo 10:54 (SLČ) – Košice 15:20
|100 %
Sobota 27. decembra
|Vlak
Východová stanica, odchod –
Cieľová stanica, príchod
|Obsadenosť
|R 964 ZAKARPATIA
|Košice 17:46 – Mukačevo 23:30 (SLČ)
|64 %
|R 963 ZAKARPATIA
|Mukačevo 10:54 (SLČ) – Košice 15:20
|100 %
|R 965 ZAKARPATIA
|Mukačevo 17:57 (SLČ) – Košice 22:50
|100 %
Nedeľa 28. decembra
|Vlak
Východová stanica, odchod –
Cieľová stanica, príchod
|Obsadenosť
|R 963 ZAKARPATIA
|Mukačevo 10:54 (SLČ) – Košice 15:20
|100 %
|R 965 ZAKARPATIA
|Mukačevo 17:57 (SLČ) – Košice 22:50
|100 %
Pondelok 29. decembra
|Vlak
Východová stanica, odchod –
Cieľová stanica, príchod
|Obsadenosť
|R 963 ZAKARPATIA
|Mukačevo 10:54 (SLČ) – Košice 15:20
|100 %
|R 965 ZAKARPATIA
|Mukačevo 17:57 (SLČ) – Košice 22:50
|95 %
Utorok 30. decembra
|Vlak
Východová stanica, odchod –
Cieľová stanica, príchod
|Obsadenosť
|R 963 ZAKARPATIA
|Mukačevo 10:54 (SLČ) – Košice 15:20
|100 %
|R 965 ZAKARPATIA
|Mukačevo 17:57 (SLČ) – Košice 22:50
|91 %
* údaje pri vlakoch na alebo z Ukrajiny sú len z predajného prídelu ZSSK
