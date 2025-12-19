Pred Vianocami dnes cestuje väčšina cestujúcich domov. Kúpte si lístok na vlak ZSSK

Práve dnes sa presúva najviac cestujúcich vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko.
Chyťte si svoje miesto včas, nech je cesta domov pohodlná a bez starostí.

Vlaky ZSSK sa postupne zapĺňajú. Tradične najvyužívanejšie sú diaľkové expresy na linke Bratislava – Žilina – Košice, pričom dnešný doobedňajší spoj Ex 43 TATRAN s odchodom z hlavného mesta krátko po pól 11 bol obsadený na 100 %. Ďalší dnešný najobsadenejší expres je Ex 45 TATRAN, ktorý vyrazí z Bratislavy o 14:32, a jeho kapacita je naplnená na 95 %.

Aktuálna priemerná obsadenosť najvyťaženejších diaľkových vlakov tak dnes dosahuje 76 %. Národný dopravca preto odporúča cestujúcim zakúpiť si lístky aj s miestenkami včas. Urobiť tak môžu prostredníctvom e-shopu ZSSK a aplikácie IDeme vlakom, kde sú cenovo najvýhodnejšie, ako aj v pokladniciach ZSSK alebo na poštách s poplatkom za servis.

Vlaková doprava patrí medzi najväčšie verejné služby na Slovensku. ZSSK denne vypraví takmer 1 800 vlakov a prepraví vyše 200-tisíc ľudí, ktorí cestujú za rodinou, oddychom či povinnosťami. Ročne vlaky ZSSK využije približne 70 miliónov cestujúcich. Spoľahlivosť zostáva vysoká – 98,83 % spojov jazdí načas v prípadoch, ktoré vie dopravca ovplyvniť. Aj s vonkajšími vplyvmi, ako sú výluky, počasie či poruchy infraštruktúry, sa celková presnosť drží na úrovni 90,14 %.

Pozrite si obsadenosť najvyťaženejších diaľkových vlakov ZSSK (nad 50 %) počas nadchádzajúcich sviatkov (údaje k 19.12.2025):

Piatok 19. decembra

Vlak

Východová stanica, odchod –

Cieľová stanica, príchod

Obsadenosť
Ex 607 TATRANBratislava hl. st. 6:32 – Košice 11:5354 %
Ex 609 TATRANBratislava hl. st. 7:32 – Košice 12:5368 %
Ex 611 TATRANBratislava hl. st. 8:32 – Košice 13:5384 %
Ex 613 TATRANBratislava hl. st. 9:32 – Košice 14:5388 %
Ex 43 TATRANBratislava hl. st. 10:32 – Košice 15:53100 %
Ex 617 TATRANBratislava hl. st. 11:32 – Košice 16:5386 %
Ex 619 TATRANBratislava hl. st. 12:32 – Košice 17:5368 %
Ex 621 TARANBratislava hl. st. 13:32 – Košice 18:5375 %
Ex 45 TATRANBratislava hl. st. 14:32 – Košice 19:5395 %
Ex 525 KRIVÁŇBratislava hl. st. 15:32 – Košice 20:2679 %
Ex 627 TATRANBratislava hl. st. 16:32 – Košice 21:5374 %
Ex 629 TATRANBratislava hl. st. 17:32 – Košice 22:5351 %
Ex 502 KRIVÁŇKošice 5:34 – Bratislava hl. st. 10:2756 %
Ex 44 TATRANKošice 8:07 – Bratislava hl. st. 13:2754 %

Sobota 20. decembra

Vlak

Východová stanica, odchod –

Cieľová stanica, príchod

Obsadenosť
Ex 607 TATRANBratislava hl. st. 6:32 – Košice 11:5358 %
Ex 609 TATRANBratislava hl. st. 7:32 – Košice 12:5365 %
Ex 611 TATRANBratislava hl. st. 8:32 – Košice 13:5376 %
Ex 613 TATRANBratislava hl. st. 9:32 – Košice 14:5375 %
Ex 617 TATRANBratislava hl. st. 11:32 – Košice 16:5365 %
Ex 619 TATRANBratislava hl. st. 12:32 – Košice 17:5351 %
Ex 43 TATRANBratislava hl. st. 10:32 – Košice 15:5389 %
EC 183 HORNÁDKošice 7:42 – Budapešť 11:4751 %

Nedeľa 21. decembra

Vlak

Východová stanica, odchod –

Cieľová stanica, príchod

Obsadenosť
Ex 43 TATRANBratislava hl. st. 10:32 – Košice 15:5352 %
Ex 611 TATRANBratislava hl. st. 8:32 – Košice 13:5351 %
Ex 613 TATRANBratislava hl. st. 9:32 – Košice 14:5356 %

Pondelok 22. decembra

Vlak

Východová stanica, odchod –

Cieľová stanica, príchod

Obsadenosť
Ex 43 TATRANBratislava hl. st. 10:32 – Košice 15:5358 %
Ex 613 TATRANBratislava hl. st. 9:32 – Košice 14:5356 %

Utorok 23. decembra

Vlak

Východová stanica, odchod –

Cieľová stanica, príchod

Obsadenosť
R 960 ZAKARPATIAKošice 5:46 – Mukačevo 10:05 (SLČ)100 %
R 962 ZAKARPATIAKošice 10:46 – Mukačevo 15:53 (SLČ)100 %
Ex 525 KRIVÁŇBratislava hl. st. 15:32 – Košice 20:2658 %
R 963 ZAKARPATIAMukačevo 10:54 (SLČ) – Košice 15:20100 %
R 965 ZAKARPATIAMukačevo 17:57 (SLČ) – Košice 22:5062 %

Streda 24. decembra

Vlak

Východová stanica, odchod –

Cieľová stanica, príchod

Obsadenosť
R 960 ZAKARPATIAKošice 5:46 – Mukačevo 10:05 (SLČ)100 %
R 962 ZAKARPATIAKošice 10:46 – Mukačevo 15:53 (SLČ)100 %
R 963 ZAKARPATIAMukačevo 10:54 (SLČ) – Košice 15:2070 %

Štvrtok 25. decembra

Vlak

Východová stanica, odchod –

Cieľová stanica, príchod

Obsadenosť
R 960 ZAKARPATIAKošice 5:46 – Mukačevo 10:05 (SLČ)74 %
R 962 ZAKARPATIAKošice 10:46 – Mukačevo 15:53 (SLČ)94 %

Piatok 26. decembra

Vlak

Východová stanica, odchod –

Cieľová stanica, príchod

Obsadenosť
R 963 ZAKARPATIAMukačevo 10:54 (SLČ) – Košice 15:20100 %

Sobota 27. decembra

Vlak

Východová stanica, odchod –

Cieľová stanica, príchod

Obsadenosť
R 964 ZAKARPATIAKošice 17:46 – Mukačevo 23:30 (SLČ)64 %
R 963 ZAKARPATIAMukačevo 10:54 (SLČ) – Košice 15:20100 %
R 965 ZAKARPATIAMukačevo 17:57 (SLČ) – Košice 22:50100 %

Nedeľa 28. decembra

Vlak

Východová stanica, odchod –

Cieľová stanica, príchod

Obsadenosť
R 963 ZAKARPATIAMukačevo 10:54 (SLČ) – Košice 15:20100 %
R 965 ZAKARPATIAMukačevo 17:57 (SLČ) – Košice 22:50100 %

Pondelok 29. decembra

Vlak

Východová stanica, odchod –

Cieľová stanica, príchod

Obsadenosť
R 963 ZAKARPATIAMukačevo 10:54 (SLČ) – Košice 15:20100 %
R 965 ZAKARPATIAMukačevo 17:57 (SLČ) – Košice 22:5095 %

Utorok 30. decembra

Vlak

Východová stanica, odchod –

Cieľová stanica, príchod

Obsadenosť
R 963 ZAKARPATIAMukačevo 10:54 (SLČ) – Košice 15:20100 %
R 965 ZAKARPATIAMukačevo 17:57 (SLČ) – Košice 22:5091 %

* údaje pri vlakoch na alebo z Ukrajiny sú len z predajného prídelu ZSSK

