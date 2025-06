MS klubov sa dočkali senzácie! Holič prihral učiteľovi a Auckland strelil prvý gól na turnaji - VIDEO

Toľko kritizovaný nový formát majstrovstiev sveta klubov vo futbale s 32 účastníkmi a množstvom málo kvalitných súperov sa dočkal aspoň malého zadosťučinenia.

Azda najslabší tím štartovného poľa, novozélandský Auckland City FC, šokujúco získal bod vo svojom záverečnom vystúpení v C-skupine. Proti argentínskemu velikánovi Boca Juniors uhral remízu 1:1. Ani jednému to nestačilo na postup do osemfinále.

V 52. min zahrávali novozélandskí hráči rohový kop. Jerson Lagos zatočil loptu na hlavu Christiana Graya a 28-ročný obranca vyrovnal na 1:1. Tento stav vydržal až do konca zápasu a zabezpečil zástupcovi Oceánie jediný gól aj bod na turnaji. Predchádzajúce dva zápasy totiž Auckland ukončil s výpraskom 0:10 od Bayernu Mníchov a 0:6 od Benficy Lisabon.

Opis gólu inak

A keďže novozélandský zástupca má v porovnaní s ostatnými súpermi na MS klubov poloamatérsky štatút, jeho jediný gól by sa dal opísať aj takto:

„Učiteľský praktikant na strednej škole Mt. Roskill v Aucklande vyskočil na center holiča a strelil jediný gól futbalových amatérov z Nového Zélandu proti tímu, kde hrávala aj argentínska legenda Diego Maradona.“

Masívna kritika

Novozélandský The New Zealand Herald po prvých dvoch zápasoch Aucklandu na MS klubov so skóre 0:16 hanlivo napísal:

„Pošpinili ste hrdé dedičstvo tohto klubu na podujatiach FIFA. V minulosti bol Auckland City známy tým, že na svetovej scéne hral nad rámec svojej hmotnostnej kategórie, pričom zvyčajne mal niekoľko vynikajúcich jednotlivcov. V Amerike to však neplatí.“

Zmena rétoriky

Ten istý denník na svojom webe v stredu ráno už hrdo hlásil:

„Christian Gray sa svojím gólom zapísal do histórie novozélandského futbalu. Výsledok 1:1 má masívnu odozvu. Boca Juniors nie je obyčajný futbalový klub, ale inštitúcia, ktorá sa svojho času pýšila aj Diegom Maradonom a v čase najväčšieho rozkvetu šesťkrát vyhrala juhoamerický majstrovský turnaj Copa Libertadores.“

Auckland City si nechal to najlepšie na koniec a jeho hráči podali skvelý výkon aj k spokojnosti prezidenta FIFA Gianniho Infantina, ktorý bol medzi takmer 17-tisíc divákmi na zápase v Nashville.

„Bol to pre nás náročný týždeň. Vraveli nám, že sme prišli len na výlet, ale nakoniec sme aj niečo ukázali. Bojovali sme jeden za druhého a tú remízu sme si zaslúžili. A verím, že s ňou sme si prinavrátili aj trochu rešpektu. V našom mužstve sú hráči – dobrovoľníci a nemáme veľa peňazí na prípravu. O to väčšie je naša radosť,“ uviedol Gray.

Ponížený a potom hrdinský

Novozélandská televízia v hlavných správach uviedla, že Auckland City FC bol najprv ponížený, aby sa mohol stať hrdinským.

„Je nepravdepodobné, že sa v budúcnosti napíše príbeh rovnakého rozsahu. Veríme však, že odteraz bude Oceániu – ktorá zahŕňa krajiny ako Nový Zéland, Fidži a Šalamúnove ostrovy – reprezentovať na medzinárodnej scéne profesionálny tím,“ objavilo sa v spomenutej televízii.

Amatérska stopa

A na záver ešte bodka za senzáciou v podobe ďalšieho komentára periodika NZ Herald:

„Oslávme túto remízu, ktorá bude raz slávna. Tím realitných maklérov, učiteľov, obchodných zástupcov, remeselníkov a študentov dúfal, že sa im podarí zanechať stopu na svetovej scéne, hoci vedeli, že je to pravdepodobne nemožné. Podarilo sa a ľudia, ktorí zápas nevideli, si len neveriacky pretierajú oči. Je to však pravda a to je najdôležitejšie.“