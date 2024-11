Prečo sa stav po prehýrenej noci volá opica? A ako proti nej zaberajú kapsuly zo Švédska?

Prvé dôkazy o výrobe alkoholu pochádzajú z obdobia roku 7 000 až 6 000 pred naším letopočtom. Archeologické nálezy naznačujú, že na území dnešnej Číny ľudia už vtedy vyrábali fermentované nápoje z ryže, medu, ovocia. Pivo a víno sa začalo vyrábať v Mezopotámii a starovekom Egypte okolo roku 4 000 pred Kristom. Od toho dnešného sa líšilo chuťou, vôňou a najmä silou. Opica z neho bola skutočne nepríjemná.

Alkoholické nápoje v starovekom svete mali dôležitú úlohu v náboženskom a spoločenskom živote vtedajších ľudí. Od tých dnešných sa však líšili výrazným spôsobom. Napríklad také víno bolo obvykle sladšie a silnejšie ako to, ktoré pijeme dnes. Často sa riedilo s vodou a jeho chuť sa dolaďovala koreninami, bylinkami či medom. Pivo bolo hustejšie a v niektorých lokalitách mohlo mať aj kašovitú konzistenciu. Nefiltrovalo sa, a preto obsahovalo veľa zŕn a iných častíc. Kým v tých časoch boli alkoholické nápoje považované za dary bohov, dnes vieme, aké fatálne následky môžu mať na život človeka.

Prečo je opica opicou?

Pitie zanecháva stopu na našom fyzickom i duševnom zdraví. Hoci niekedy môžeme mať pocit, že pomáha odburávať stres, ide len o zdanie. V skutočnosti prispieva k zhoršeniu stavu, podporuje depresiu a úzkosť. Vyvoláva ťažkú formu závislosti a oslabuje schopnosť jasného myslenia i kontroly správania sa. Aj z tohto dôvodu sa stav po nadmernom užití alkoholických nápojov označuje práve slovom opica. Často sa totiž vtedy správame ako tento živočíšny druh. Opica je známa svojím neposedným, niekedy až bláznivým správaním, čo môže pripomínať nezvyčajné chovanie opitého človeka, alebo pocity, ktoré osoba zažíva na druhý deň po prehýrenej noci.

Ak sa však z nejakého dôvodu nevyhnete príjmu alkoholických nápojov, v prichádzajúcom období vianočných trhov a večierkov to bude skutočne ťažké, môžete sa zobudiť s čistou hlavou, bez opice a rizika, že ste spôsobili sebe či ostatným nejakú nepríjemnosť. Dve hodiny pred plánovaným užitím alkoholického nápoja stačí zapiť dve kapsuly jedinečného prírodného produktu – Myrkl. Tobolky zo Švédska, vhodné aj pre vegánov, sú vyvinuté tak, aby sa alkohol štiepil ešte predtým, než sa dostane do pečene. To spôsobí, že sa cestou domov nebude nikto správať a ani cítiť ako taká opica.

Ako to funguje?

Za bežných okolností dochádza v tele po vypití alkoholu k viacerým fyziologickým procesom, ktoré ovplyvňujú rôzne orgány a systémy. Malé množstvo alkoholu sa absorbuje už v ústach a žalúdku, ale väčšina sa vstrebáva v tenkom čreve. Rýchlosť absorpcie závisí od viacerých faktorov, ako je prázdny alebo plný žalúdok, koncentrácia alkoholu v nápoji a telesná hmotnosť. Po vstrebaní sa alkohol dostáva do krvného obehu, kde sa šíri po celom tele. Z krvi potom smeruje do rôznych tkanív a orgánov, vrátane mozgu. Alkohol je v tele rozkladaný predovšetkým v pečeni pomocou enzýmu nazývaného alkoholdehydrogenáza (ADH). Kapsuly Myrkl však pomáhajú pečeň chrániť.

Tajomstvo rána bez opice vďaka Myrkl je ukryté v jedinečnom zložení, ktoré je schválené potravinovými agentúrami a vedecky podložené. Tabletka Myrkl v sebe ukrýva kombináciu patentovaných baktérií AB001™, obohatených L-cysteínom, dextrínom a vitamínom B12, ktorý podporuje imunitný systém a zvyšuje hladinu energie. Ide o tobolku vyvinutú na báze probiotík, aminokyselín a vitamínov. „Molekuly alkoholu sa ešte pred príchodom do pečene rozštiepia na vodu a oxid uhličitý. Vďaka tomu nedochádza ku vzniku acetaldehydu ani kyseliny octovej. Práve tieto produkty odbúravania alkoholu v pečeni majú za následok príznaky opice. Organizmus je tak pod menšou paľbou a náporom alkoholu,“ vysvetľujú iniciátorky eshopu bezopice.sk

Relevantné výskumy

Až 70% užívateľov Myrkl vo Veľkej Británii uviedlo, že práve vďaka nemu sa na druhý deň cítili lepšie ako v období, keď konzumovali rovnaké množstvo alkoholu bez tohto čisto prírodného a vegánskeho pomocníka. Je to tým, že podľa klinickej štúdie sa až 70% prijatého alkoholu vďaka Myrkl odbúra už po 60 minútach od jeho konzumácie. Tobolky zo Švédska pomáhajú tiež v rýchlejšom spaľovaní kalórií a zabezpečia človeku viac energie.

Priznať si závislosť nie je slabosť

Nadmerné a dlhodobé pitie alkoholu sa výrazným spôsobom podpisuje pod zhoršujúcim sa fyzickým aj duševným zdravím. Trpí pečeň, žalúdok, dochádza ku zvýšenému riziku vysokého krvného tlaku, arytmii a srdcovým ochoreniam. Chronické pitie oslabuje imunitu, telo sa tak stáva náchylnejšie na infekcie. Medzi ľuďmi, ktorí požívajú alkohol denne, sa častejšie vyskytujú onkologické ochorenia, napríklad rakovina ústnej dutiny, hrdla, pažeráka, hrubého čreva i spomínanej pečene. Dlhodobé pitie spôsobuje aj kognitívne poruchy, medzi ktoré možno zaradiť zhoršenie pamäte, skorší nástup demencie a problémy s učením. Alkohol je nebezpečnou návykovou látkou. Ak pociťujete a vnímate, že vám negatívnym spôsobom ovplyvňuje zdravie a medziľudské vzťahy, neváhajte vyhľadať odborníkov, ktorí vám v boji so závislosťou pomôžu.

