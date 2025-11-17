Pre neidentifikované drony na niekoľko hodín zavreli jedno z najväčších letísk v Dánsku

Letisko v dánskom meste Aalborg na severe krajiny bolo v nedeľu večer na niekoľko hodín uzavreté po tom, ako v jeho okolí zaznamenali drony. Podľa hovorcu štátnej spoločnosti pre riadenie letovej prevádzky Naviair Jana Eliassena boli pozastavené všetky odlety a prílety od 21:30 do 23:15. Dodal, že zatvorenie letiska zasiahlo štyri lety. „Na mieste preverujeme situáciu,“ uviedla polícia.
Incident sa stal takmer dva mesiace po tom, čo sa nad Dánskom objavili neidentifikované drony. Koncom septembra zaznamenali bezpilotné lietadlá nad letiskami v Aalborgu, Esbjergu, Sönderborgu a nad leteckou základňou Skrydstrup.
Dánski vyšetrovatelia zatiaľ nezistili, kto stojí za letmi dronov nad krajinou, ale premiérka Mette Frederiksenová naznačila, že za nimi môže byť Rusko. „Hlavnou krajinou, ktorá predstavuje hrozbu pre bezpečnosť Európy, je Rusko,“ povedala Frederiksenová.