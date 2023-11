Pre množstvo zmien vo verejnom obstarávaní sa v pravidlách strácajú aj odborníci, štát pripravuje nový „moderný a pružný“ zákon

Neustále zmeny v pravidlách verejného obstarávania spôsobujú, že aj pre profesionálov je veľmi náročné určiť, aké z nich platia.

Od prijatia súčasného zákona z roku 2015 pribudlo viac ako dvadsať novelizácii a ich počet pravdepodobne nie je konečný. Odborník na verejné obstarávanie Ján Azud v súvislosti s častými zmenami v tejto oblasti hovorí, že apetít po zmenách podmienok sa zdá byť neukojiteľný.

Rok 2023 je mimoriadny

Rok 2023 je podľa neho mimoriadny v tom, že prvý raz od prijatia zákona pred ôsmimi rokmi nebola prijatá žiadna jeho novela.

„Nie je to však také jednoduché, keďže vstúpili do platnosti staršie novely a ďalšia nás zasiahne v apríli 2024. Podľa najnovších informácií zároveň štát pripravuje úplne nový, ,moderný a pružný‘ zákon o verejnom obstarávaní,“ uviedol Azud, ktorý je partner Advokátskej kancelárie Ružička and Partners. Verí, že to s novým zákonom myslia dobre a tentokrát to nedopadne ako vždy.

Povinné skúšky

Predchádzajúce vedenie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) bolo podľa experta veľkým fanúšikom profesionalizácie verejného obstarávania a presvedčilo vtedajšiu vládu i parlament o jej nevyhnutnosti.

„Od 1. apríla 2024 budú musieť všetky verejné obstarávania, okrem tých s veľmi nízkou hodnotou, viesť iba odborní garanti, ktorí zložili skúšku a sú registrovaní na Úrade pre verejné obstarávanie,“ upozornil Azud.

Skúšky budú povinné pre každého, či už absolventa základnej školy, vysokoškolského profesora práva alebo advokáta zapísaného v advokátskej komore.

Kritika

Odborní garanti budú podľa neho zodpovední za nezrovnalosti vo verejných obstarávaniach a budú čeliť prísnym sankciám, ak sa zistí, že verejné obstarávania pod ich dohľadom sú v rozpore so zákonom.

Značná časť odborníkov pôsobiacich vo verejnom obstarávaní i nové vedenie ÚVO kritizujú túto úpravu ako príliš mohutnú a byrokratickú.

„Nehovoriac o možných dôsledkoch pre expertov v prípade porušenia zákona, ktorý je, mierne povedané, nie vždy ľahké interpretovať. Úrad sa snažil dvakrát tejto úpravy zbaviť cestou novelizácie zákona, no ani raz neuspel. Napokon prišiel s riešením, ktoré by malo umožniť úspešne absolvovať skúšku prakticky každému,“ priblížil Azud. Skúšky sú on-line a uchádzači ich môžu absolvovať doma, so svojim vlastným elektronickým vybavením.

„Z pohľadu advokátov, ktorí museli zložiť mimoriadne náročné advokátske skúšky a sú zodpovední za akékoľvek pochybenia na základe zákonov a predpisov advokátskej komory, jednoznačne súhlasíme s tým, že táto úprava je len ďalšou byrokratickou záťažou a prekážkou podnikania,“ tvrdí odborník.

Ako dodal, podporujú spôsob, akým súčasné vedenie ÚVO pristupuje k tejto úprave, no rozsiahla zodpovednosť, ktorej budú odborníci čeliť, nezmizne, pokiaľ nebude schválená ďalšia novela zákona.