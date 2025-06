Prázdniny plné fantázie, umenia a dobrodružstva. Spišské divadlo organizuje prvý letný tábor pre deti

Spišské divadlo, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, prichádza s letnou novinkou. Počas prázdnin organizuje detský tábor Hrdinovia na doskách. Pilotný projekt ponúkne deťom od sedem do jedenásť rokov jedinečnú príležitosť rozvíjať svoju kreativitu a schopnosti prostredníctvom vzdelávacích a tvorivých aktivít priamo v Spišskom divadle.

„Sme divadlo pre deti a mládež, mladí diváci majú v tvorbe nášho divadla výsadné postavenie. Našou túžbou je s touto skupinou koncepčne a systematicky pracovať. Prostredníctvom tábora chceme deti priviesť k divadlu, predstaviť im divadelné zákulisie, tvorivé procesy v divadle a rozvíjať ich fantáziu,“ vysvetľuje význam tábora umelecký šéf Viktor Kollár.

Deti pripravia vlastný príbeh

Cieľom letného tábora Hrdinovia na doskách je podporiť záujem detí o kultúru a umenie, rozvoj komunikačných schopností, aj sebavedomia. Deti sa v rámci programu aktívne zapoja do procesu tvorby príbehu inšpirovaného rozprávkami Spišského divadla, miestnou kultúrou a históriou. Počas piatich dní budú pripravovať predstavenie, ktoré predvedú na konci tábora. Ako pripomína Viktor Kollár, „tábor Hrdinovia na doskách je jedinečnou príležitosťou pre deti objaviť krásy divadelného umenia a aktívne sa zapojiť do tvorivého procesu pod vedením skúsených divadelných profesionálov.„ Spolu s hercami Spišského divadla si budú môcť vyskúšať, aké je to stáť na divadelných doskách, či na chvíľu zažiť atmosféru skutočného divadla a jeho zákulisia.

Päť dní v divadelnom zákulisí

Denný tábor potrvá päť dní a uskutoční sa bezprostredne po skončení školského roka, od pondelka 30. júna do piatka 4. júla. Program plný zábavy a hier je rozdelený do základných tematických okruhov a deti sa postupne oboznámia so zákulisím divadelného života. Bohatý program zahŕňa prehliadku divadla a garderóby, deti sa zoznámia so základnými divadelnými technikami a prácou s hercami, naučia sa základy hudobnej tvorby a vyskúšajú si rôzne hudobné nástroje. Počas workshopov spoznajú prácu scénografov, vyskúšajú si výrobu divadelných rekvizít a tvorbu umenia z recyklovateľných materiálov. Účastníci si počas tábora vytvoria vlastné postavy a príbehy a v posledný deň predvedú všetko, čo sa naučili – čaká ich záverečné vystúpenie.

Najnovšou rozprávkou Spišského divadla, ktorá mala premiéru v januári tohto roka, je príbeh o nerozlučných priateľkách, Mimi a Líza. Foto: Robert Tappert

Vznikne z premiéry tradícia?

Letný tábor organizuje Spišské divadlo prvý raz. Umelecký šéf neskrýva ambíciu pokračovať aj v nasledujúcich rokoch: „Boli by sme radi, keby tento projekt stál pri zrode novej tradície. Chceli by sme združiť divadelných nadšencov, vytvoriť im bezpečné a tvorivé prostredie, aby sa deti inšpirovali a rozvíjali. Istým spôsobom si tým vlastne vychovávame divákov a zároveň ukazujeme aj rodičom, že nám záleží na podpore miestnej komunity. Naše divadlo je verejné kultúrne miesto, ktoré slúži celému mestu a okoliu,„ komentuje Viktor Kollár.

Nezabudnuteľné momenty na divadelných doskách

S prípravou prvého ročníka detského tábora počas divadelných prázdnin je spokojný aj riaditeľ divadla: „Okrem praktických dielní a tvorivých hier čakajú deti nezabudnuteľné momenty priamo na divadelných doskách. Zažijú atmosféru skutočného divadla, spoznajú prácu hercov, dramaturgov, scénografov a získajú množstvo nových zážitkov a kamarátov. Letný tábor nie je len jednorazové podujatie, ale investícia do budúcnosti – budúcnosti detí, aj budúcnosti samotného divadla,“ uzatvára Radovan Michalov.

Spišské divadlo pozýva malých hrdinov zažiť letné prázdniny plné fantázie, umenia a dobrodružstva. Všetky informácie o letnom tábore Hrdinovia na doskách sú uverejnené na webovej stránke divadla www.spisskedivadlo.sk.

Spišské divadlo má k detskému divákovi veľmi blízko. V rokoch 1980 až 1991 pôsobilo ako súbor pre deti a mládež Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Od 1. januára 1992 je Spišské divadlo samostatnou inštitúciou, stále si však udržiava silnú detskú divácku základňu. Takmer polovicu divákov tvoria práve detskí návštevníci. Aktuálne má divadlo v repertoári päť rozprávok – Perinbaba, Janko Hraško, Perníková chalúpka, Rozprávky z krivého zrkadla a príbeh nerozlučných priateliek Mimi a Líza.

Veronika Fitzeková

Hovorkyňa Spišského divadla

Informačný servis