Právo na pravdu je oficiálne zaregistrované, Zoroslav Kollár sľubuje zmenu v slovenskej politike

Ministerstvo zaregistrovalo novú stranu Právo na pravdu.
PRÁVO NA PRAVDU: Vláda mafie na Slovensku
Zakladateľ hnutia Právo na Pravdu Zoroslav Kollár. Foto: archívne, SITA/Hnutie Právo na Pravdu
Ministerstvo vnútra SR v pondelok oficiálne zaregistrovalo novú politickú stranu Právo na pravdu.

„Prichádzame zmeniť politiku. Zároveň chceme priniesť do slovenskej politiky transparentnosť, spravodlivosť a pravdu. Chceme, aby sa občania opäť mohli spoľahnúť na to, že ich hlas pre politika má zmysel,“ uviedol predseda strany Zoroslav Kollár. Zároveň vyjadril radosť z oficiálnej registrácie po siedmich mesiacoch od začiatku iniciatívy Právo na pravdu.

Na stránke MV SR už oficiálne figuruje Právo na pravdu ako nová strana zaregistrovaná 3. novembra, používať bude skratku PRAVDA. Ako členovia prípravného výboru sú uvedení Martin Halás, Kristína Marčeková a Zoroslav Kollár.

Ako uviedlo mediálne oddelenie strany Právo na pravdu, Zoroslav Kollár poďakoval všetkým viac ako 3 000 členom, občanom, sympatizantom, krajským a okresným zástupcom, odborníkom a priaznivcom, ktorí sa podieľali na vzniku strany, zbieraní podpisov a šírení myšlienok pravdy a spravodlivosti.

„Vaša podpora a dôvera sú základom, na ktorom chce Právo na pravdu budovať svoje pôsobenie v slovenskej politike,“ dodal Z. Kollár.

