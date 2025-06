PPA CONTROLL: Skupina, kde stabilita, partnerstvo a inovácie vytvárajú výnimočné pracovné prostredie

Spoločnosť so 70-ročnou históriou sa z malého odštepného závodu vyvinula do významného holdingu s 11 dcérskymi spoločnosťami. Má viac než 900 zamestnancov a aktuálne sa radí medzi najlepšie spravované firmy u nás.

Slovenská skupina PPA CONTROLL dominuje na trhu energetiky, dopravnej infraštruktúry, automatizácie a správy priemyselných parkov s medzinárodným presahom. Má renomé spoľahlivého partnera súčasnosti aj významného hráča v budúcnosti. Prináša inteligentné riešenie v oblasti systémov riadenia, implementuje ekologické riešenia a inovácie, účastní sa na prelomových projektoch ako ITER a CERN.

„PPA CONTROLL nie je len spoločnosť. Je to záväzok k pokroku a zodpovednosti. Každý náš projekt je príležitosťou prispieť k lepšiemu svetu,“ hovorí HR riaditeľka PPA CONTROLL Martina Fandelová s tým, že práve „s napĺňaním technických výziev ide ruka v ruke aj dobrá a prepracovaná personálna politika, ktorá dnes tvorí jeden z najstabilnejších pilierov spoločnosti“.

Kľúčom k technologickému rastu sú ľudia

Zamestnanecká politika PPA CONTROLL motivujúca k inováciám je postavená na individuálnom prístupe, kvalitnom vzdelávaní, kariérnom rozvoji a dôvere, rodinnom nastavení a hodnotách.

„Stabilita, partnerstvo, vášeň pre dokonalosť a vynaliezavosť. To nie sú len pekne znejúce heslá, sú to princípy, ktorými žijeme každý deň,“ pomenováva firemnú stratégiu HR riaditeľka Martina Fandelová.

Partnerstvo podporuje otvorenosť pre dialóg, dôveru a dlhodobé vzťahy – interne aj navonok. Firma stavia na spolupráci, nie na direktíve, a umožňuje zamestnancom byť súčasťou rozhodovacích procesov

Vášeň pre dokonalosť inšpiruje k hľadaniu spôsobov pre zlepšenie procesov, služieb a technológií. Zamestnanci sú vedení k precíznosti, ale zároveň majú priestor na vlastnú iniciatívu a kreativitu

Stabilita garantuje spoľahlivosť pre dlhodobé a férové podmienky. Firma dokázala svoju odolnosť aj v turbulentných obdobiach a ponúka istotu, ktorú dnes mnohé pracovné prostredia nevedia garantovať

Vynaliezavosť motivuje k účasti na inováciách vo všetkých úrovniach jednotlivých spoločností skupiny. Každý zamestnanec má možnosť prinášať nápady

Zamestnanec s 50-ročnou praxou aj hlasy novej generácie

Sedemdesiatdva ročný Vladimír Kostič je súčasťou tímu PPA CONTROLL už polstoročie. Vo firme začínal za socializmu ako čerstvý absolvent a jeho kariérna cesta ilustruje, čo znamená sloboda v práci a dôvera zo strany zamestnávateľa. „Bol som IT-čkárom v čase, keď IT ešte neexistovalo. Firma ma nikdy nezastavila v tom, čo som chcel skúmať a zlepšovať. Mal som priestor tvoriť – to bolo pre mňa rozhodujúce,“ spomína.

Jeho príbeh nie je výnimkou. Dlhodobé pracovné vzťahy a nízka fluktuácia sú v PPA CONTROLL prirodzeným dôsledkom otvorenej a hodnotovo ukotvenej kultúry.

Ďalšia časť tímu je tvorená mladými odborníkmi. Ich motiváciou je najmä rôznorodosť projektov, možnosť osobného rastu, jasne nastavený rozvojový a vzdelanostný plán, ale aj možnosť pracovať na zahraničných projektoch, napríklad vo Veľkej Británii, v Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, Maďarsku či Česku.

Foto: PPA CONTROLL

„Projekty a s tým súvisiaca príležitosť odovzdať doterajšie skúsenosti sú veľkou motiváciou, rovnako veľký priestor na osobný aj profesijný posun, najmä v oblasti energetiky,“ hovorí Maroš Mosný, manažér BOZP a OPP. PPA CONTROLL vníma ako stabilnú a zároveň dynamickú spoločnosť s potenciálom ďalej rásť.

To potvrdzuje aj Peter Škodi, elektro projektant. Ponuku pracovať v PPA CONTROLL prijal aj z dôvodu posunu v kariére: „Oslovil ma profesionálny prístup a silný tímový duch, ktorý v spoločnosti vládne. Hľadal som prostredie, kde môžem spolupracovať s kolegami na rôznych technických výzvach. PPA CONTROLL mi to všetko ponúka – kvalitnú podporu a priestor na vzájomnú výmenu skúseností a odborných názorov, a to vo vysokom štandarde zorganizovanosti procesov.“

Psychologické a dôchodkové poradenstvo a 28 benefitov

Sloboda tvoriť a otvorený priestor pre nápady a inovácie sú jednými z kľúčových faktorov pre prácu v PPA CONTROLL. Potvrdzuje to HR riaditeľka skupiny Martina Fandelová: „Filozofia voľnej ruky je hlboko zakorenená v DNA spoločnosti. Zapájanie zamestnancov do odborných procesov a rozhodovania v rámci námetov pre rozvoj je významným článkom budovania kultúry spätnej väzby. Ide o dôsledne prepracovaný systém starostlivosti o členov svojej firemnej rodiny, v ktorom platí, že práve motivovaní, erudovaní a stabilní zamestnanci sú kľúčom k úspechu.“

Zároveň má spoločnosť vo svojom portfóliu až 28 benefitov pokrývajúcich potreby rôznych skupín zamestnancov. „Interné porovnanie ukázalo, že zamestnanecké výhody sa podobajú pätici najlepších zamestnávateľom na Slovensku,„ prízvukuje Martina Fandelová.

Výnimočným benefitom je napríklad možnosť súkromného využívania podnikovej chaty Tatrách, podporujúci úctu k tradíciám a rodinný charakter firmy, ale aj aktuálne psychologické a dôchodkové poradenstvo.

„Rozvíjame aj kultúru spätnej väzby každého pracovníka, vytvorili sme priestor, kde zamestnanci môžu vyjadriť názory, návrhy aj obavy – anonymne aj otvorene, cez Intranet, prieskum angažovanosti, alebo motivačné rozhovory,“ dopĺňa HR riaditeľka a členka manažmentu PPA CONTROLL Martina Fandelová.

Foto: PPA CONTROLL

PPA CONTROLL pripravená na budúcnosť s istotou

Približne 40 percent ročného obratu spoločnosti tvoria zahraničné aktivity. PPA CONTROLL aktuálne realizuje projekty vo Veľkej Británii, Nemecku, Francúzsku, Maďarsku, Českej republike a Švajčiarsku. Pre zamestnancov je to jedinečná príležitosť.

„Každý zamestnanec, ktorý vycestuje, absolvuje komplexný prípravný program. Ten zahŕňa jazykovú prípravu, technické školenia a praktické informácie o krajine, kde bude pracovať,“ vysvetľuje personálna riaditeľka. „Nechceme, aby sa naši ľudia cítili v cudzom prostredí stratení alebo nepripravení.“

Možno aj tu je pôvod úspechov spoločnosti. Zatiaľ čo iné firmy dlhodobo hľadajú odborníkov, ktorí musia spĺňať častokrát mnohé nesúrodé kritéria, PPA CONTROLL si ich pre prácu v zahraničí jednoducho vyškolí, pričom je dovzdelávanie cielené personalizovane.

PPA CONTROLL má ambiciózne plány. Chystá sa rozšíriť svoje pôsobenie na európskom trhu a pripravuje inovatívne riešenia v oblasti digitalizácie priemyselných procesov a inteligentného riadenia výroby. V celej svojej šírke pôsobenia ukazuje, ako a kam sa má uberať dobre spravovaná spoločnosť pripravená na budúcnosť. Lebo svet takéto firmy potrebuje.

Informačný servis