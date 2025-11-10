Poznáte svoje telo naozaj dobre? Nová analýza odhalí, čo bežná váha neukáže

Bežná váha vám ukáže len číslo. Ale čo ak to číslo klame? Mnohí ľudia, ktorí sa cítia zdravo a vyzerajú štíhlo, môžu mať v tele skryté riziká – napríklad nadbytok viscerálneho tuku, ktorý sa ukladá okolo vnútorných orgánov. Práve ten je často spúšťačom problémov so srdcom, tlakom či cukrovkou. Odpoveď prináša nová technológia InBody 270s, ktorú aktuálne využívajú lekári v Jednodňovej chirurgii Centrum Kramáre v Bratislave a v Pinium Family Clinic v Liptovskom Mikuláši.
Telo prezradí viac, než si myslíte
„Veľa pacientov si myslí, že sú v poriadku, no prístroj ukáže opak,“ hovorí MUDr. Renáta Kučerová, hlavná lekárka Jednodňovej chirurgie Centrum Kramáre. „Aj ľudia bez nadváhy môžu mať veľa viscerálneho tuku a nesprávnu životosprávu. Vďaka InBody 270s to dokážeme odhaliť za pár minút.“
Moderný prístroj InBody 270s dokáže pomocou bioelektrickej analýzy zmerať, z čoho sa vaše telo skutočne skladá – teda pomer svalov, tukov a vody. Na základe výsledkov možno presne určiť aj metabolický vek, bazálny metabolizmus či rozloženie svalovej hmoty v jednotlivých častiach tela.
Meranie trvá len pár minút
Vyšetrenie je rýchle, bezbolestné a spoľahlivé. Pacient sa postaví na prístroj, ktorý vysiela cez telo jemné elektrické impulzy. Tie určia detailné parametre organizmu, pričom výsledok je známy okamžite. „Celé meranie aj s konzultáciou trvá približne 15 až 20 minút. Samotné vyšetrenie len pár minút,“ dopĺňa lekárka.
Výsledky dostane pacient hneď – v prehľadnom reporte, ktorý si môže odniesť domov alebo nechať poslať e-mailom.
Pomáha športovcom aj pacientom s civilizačnými ochoreniami
„Najčastejšie merania využívajú športovci, ktorých zaujíma svalová hmota a pomer vody v tele,“ vysvetľuje MUDr. Kučerová. „Druhou skupinou sú ľudia s cukrovkou, vysokým tlakom alebo pacienti, ktorí len chcú vedieť, ako na tom sú.“
Meranie na InBody 270s tak nie je len o zvedavosti. Môže byť dôležitým preventívnym krokom, ktorý pomôže odhaliť skryté riziká ešte skôr, než sa rozvinú do vážnejších ochorení. Ak prístroj zistí vysoké hodnoty viscerálneho tuku, pacientovi sa odporučí doplniť vyšetrenia – napríklad odber krvi, pečeňové testy alebo sono brucha.
Zdravší život vďaka lepšiemu poznaniu tela
Klinika Centrum Kramáre navyše spolupracuje s výživovou poradkyňou, ktorá pacientom na základe výsledkov pomáha upraviť jedálniček a životný štýl.
„Niektorí ľudia len potrebujú pochopiť, prečo ich telo reaguje tak, ako reaguje. Keď vidia výsledky, začnú nad tým premýšľať inak. A to je prvý krok k zmene,“ hovorí lekárka.
Z merania si pacient odnáša nielen čísla, ale aj konkrétne odporúčania, ako sa stravovať, hýbať a čo v tele zlepšiť. Mnohí sa po pár týždňoch vracajú na opakované merania, aby videli, ako sa ich telo mení – a práve to býva pre nich silnou motiváciou.
Vyšetrenie dostupné v Bratislave aj na Liptove
Nové merania prístrojom InBody 270s sú k dispozícii na dvoch miestach:
- Jednodňová chirurgia Centrum Kramáre, Bratislava – centrumkramare.sk
- Pinium Family Clinic, Liptovský Mikuláš – piniumclinic.sk
Aktuálna uvádzacia cena vyšetrenia je len 15 eur a výsledky sú k dispozícii ihneď. Merania sa vykonávajú zatiaľ jeden deň v týždni, podľa záujmu je však možné dohodnúť aj iný termín.
Začnite od seba – vaše telo vám poďakuje
Každé telo je iné, no jedno majú všetci spoločné: zdravie sa dá udržať len vtedy, ak mu rozumieme. Ak chcete zistiť, ako na tom skutočne ste, a získať jasný obraz o svojom zdraví, objednajte sa na meranie InBody 270s v Centrum Kramáre alebo v Pinium Family Clinic.
Doprajte si detailný pohľad na svoje telo – stačí pár minút, ktoré môžu zmeniť váš pohľad na zdravie.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.