Požiar v päťhviezdičkovom luxusnom hoteli v Courcheveli, museli evakuovať stovky ľudí - FOTO, VIDEO

Požiar v päťhviezdičkovom hoteli Les Grandes Alpes vo francúzskom lyžiarskom stredisku Courchevel si vynútil evakuáciu 270 ľudí. Referuje o tom web euronews.com.
Plamene sa začali šíriť v utorok v podkroví zariadenia, ktoré sa nachádza na úpätí zjazdoviek. V stredu v noci sa požiar rozšíril na neďaleký dom a odvtedy hrozilo, že sa rozšíri aj na susedný hotel.
Massive Fire Engulfs Luxury Hotel in Courchevel 1850, Nearly 300 Evacuated! 🚨
A fierce blaze erupted Tuesday evening around 7 p.m. in the attic and roof of the five-star **Hôtel des Grandes Alpes** in the upscale Courchevel 1850 ski resort in the French Alps. The fire, still… pic.twitter.com/HxnlkZM1Bl
— JAS (@JasADRxquisites) January 28, 2026
Podľa francúzskych médií bolo evakuovaných približne 270 ľudí vrátane návštevníkov a zamestnancov. Podľa úradov neboli hlásené žiadne obete. Ľahké zranenia utrpeli štyria hasiči, ktorí sa nadýchali dymu, uviedli predstavitelia.
Podľa prefektky Savojska Vaniny Nicoliovej bolo približne 90 obyvateľov oblasti „Grandes Alpes“ rýchlo presťahovaných do iných budov v Courcheveli. Ubytovanie pre ostatných evakuovaných poskytla radnica v Courcheveli.