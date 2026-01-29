Požiar v päťhviezdičkovom luxusnom hoteli v Courcheveli, museli evakuovať stovky ľudí - FOTO, VIDEO

Ľahké zranenia utrpeli štyria hasiči, ktorí sa nadýchali dymu.
London Fire Department engine responding to emergency. Motion Panning effect stock photo
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Požiar v päťhviezdičkovom hoteli Les Grandes Alpes vo francúzskom lyžiarskom stredisku Courchevel si vynútil evakuáciu 270 ľudí. Referuje o tom web euronews.com.

Plamene sa začali šíriť v utorok v podkroví zariadenia, ktoré sa nachádza na úpätí zjazdoviek. V stredu v noci sa požiar rozšíril na neďaleký dom a odvtedy hrozilo, že sa rozšíri aj na susedný hotel.

Podľa francúzskych médií bolo evakuovaných približne 270 ľudí vrátane návštevníkov a zamestnancov. Podľa úradov neboli hlásené žiadne obete. Ľahké zranenia utrpeli štyria hasiči, ktorí sa nadýchali dymu, uviedli predstavitelia.

Podľa prefektky Savojska Vaniny Nicoliovej bolo približne 90 obyvateľov oblasti „Grandes Alpes“ rýchlo presťahovaných do iných budov v Courcheveli. Ubytovanie pre ostatných evakuovaných poskytla radnica v Courcheveli.

