Požiar v Banskej Štiavnici pripomína exteriérová galéria fotografií, ktorá má podporiť zbierku na obnovu poškodených budov

Námestie sv. Trojice v Banskej Štiavnici aktuálne pripomína marcový ničivý požiar prostredníctvom fotografií zachytených rôznymi autormi.

Ako informovala marketingová manažérka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová, Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica tak chce podporiť dobrovoľnú zbierku mesta na obnovu poškodených budov.

Pomáhali aj okoloidúci

„Sám som pri požiari ako dobrovoľník pomáhal a spomenul som si na vlnu solidarity a ochoty ľudí, ktorí šli práve okolo. Zapojili sa aj takí, ktorí tu boli práve na dovolenke, či sedeli pokojne na kávičke v miestnych kaviarňach. A tak mi napadlo vytvoriť galériu, ktorá bude ‚rozprávať príbeh‘, ktorý sa v ten deň odohral a zároveň podporí myšlienku vyzvať a poprosiť ľudí o príspevok na obnovu poškodených budov prostredníctvom zbierky, ktorú vyhlásilo mesto,“ objasnil iniciátor vzniku galérie fotografií, podpredseda OOCR Región Banská Štiavnica Ľudovít Kaník.

„Je to už viac ako mesiac, väčšina budov je vyprataná a má dočasné prekrytie. Ľudia chodia miesto katastrofy obzerať, sú zvedaví, ako to bolo. Nevedia si predstaviť, ako vysoko šľahali plamene, koľko tu bolo hasičských áut, vojakov a dobrovoľníkov. Rozhodli sme sa fotografiami im to všetko priblížiť a požiadať ich o podporu cez zbierku mesta Banská Štiavnica pre požiarom poškodené budovy. Po našej výzve na sociálnych sieťach nám prišlo viac než 200 fotografií,“ popísal výkonný riaditeľ OOCR Región Banská Štiavnica Igor Kuhn.

Požiar poškodil sedem budov

Dátum 18. marec 2023, keď vypukol v historickom centre Banskej Štiavnice ničivý požiar, sa zapísal do histórie Banskej Štiavnice a hlboko do sŕdc ľudí z celého Slovenska, ale i okolitých krajín. Poškodených bolo sedem verejných a súkromných budov.

Škody boli vyčíslené približne na 23 až 30 miliónov eur. Exteriérovú galériu pripravila OOCR Región Banská Štiavnica, realizovala ju banskoštiavnická firma Comex a finančne na ňu prispela KOCR Banskobystrický kraj Turizmus.