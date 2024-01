Požiar rozvodne elektriny spôsobil v Moskve výpadky prúdu a tepla (video)

Výpadky dodávok elektriny a tepla pre desiatky viacposchodových budov v Moskve spôsobil vo štvrtok požiar, ktorý vypukol v rozvodni elektriny v ruskom hlavnom meste. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent, ktorý cituje správy ruských médií.

Príčinu požiaru nezverejnili. Teplota v postihnutých budovách údajne klesla na zhruba 10 až 15 stupňov Celzia. Podľa ruských médií bola noc na štvrtok v Moskve najchladnejšia od začiatku zimy a teplota klesla na mínus 27,1 stupňa Celzia.

Recent fire at a large electrical substation in #Moscow.

Three districts in the city are without electricity, water and heating as temps today hover around -25C (-13F).

