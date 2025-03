Požiar, ktorý zatvoril letisko Heathrow, podľa britských médií mohol byť ruskou sabotážou

Vyšetrovanie požiaru v elektrickej rozvodni, ktorý v piatok viedol k uzavretiu londýnskeho letiska Heathrow, vedie protiteroristická polícia. Britské médiá si pritom kladú otázku, či mohlo ísť o ruskú sabotáž.

„Ak by som bol zahraničnou nepriateľskou stranou a chcel by som narušiť jedno z najrušnejších letísk na svete, spôsobiť medzinárodnú hanbu, vytvoriť veľa, veľa otáznikov, zameral by som sa na niečo ako rozvodňu,“ povedal pre portál Daily Mail britský bezpečnostný expert, riaditeľ a zakladateľ spoločnosti International Corporate Protection Group Will Geddes. „Rusi skúmajú všetko. Skúmajú naše optické vlákna pod morom, skúmajú naše jadrové elektrárne, vieme, že práve teraz prebieha nepriateľský prieskum,“ dodal.

Odborník na Rusko a bývalý britský konzervatívny poslanec Bob Seely pre Daily Mail povedal, že chaos na letisku Heathrow je prinajmenšom „varovaním“ pred hrozbou sabotáže. „Mali by sme budovať odolnosť našej kritickej národnej infraštruktúry, najmä vzhľadom na nárast ruských sabotážnych operácií v Európe, ako aj hrozbu domáceho terorizmu alebo extrémistických protestov, ktorých cieľom je zastaviť moderný život,“ uviedol Seely.