Považský cukor začína svoju transformáciu

- Vzhľadom na nepredvídateľné a prudko klesajúce objemy a zníženú kvalitu cukrovej repy na Slovensku v posledných rokoch sa spoločnosť Nordzucker AG rozhodla ukončiť výrobu cukru a spracovanie cukrovej repy vo svojom cukrovare v Trenčianskej Teplej.
- Na základe dlhodobého výhľadu sa neočakáva, že by výroba cukru mohla dosiahnuť úroveň ziskovosti potrebnú na dlhodobú rentabilnú prevádzku. Spoločnosť pozastaví kontrahovanie cukrovej repy a od roku 2026 aj jej
- Spoločnosť Považský cukor a.s. v Trenčianskej Teplej bude pokračovať a rozširovať svoje aktivity ako obchodné a logistické centrum zásobujúce domáci trh a ďalšie trhy juhovýchodnej Európy.
Zmena klímy – charakterizovaná extrémnymi poveternostnými javmi, ako sú mimoriadne horúce letá, nízke a nepravidelné zrážky, rastúci tlak chorôb a škodcov cukrovej repy, ako aj rastúce náklady na pestovanie – ďalej oslabila životaschopnosť pestovania cukrovej repy na Slovensku. To prispelo k dlhodobej ekonomickej nevýhodnosti domácej výroby cukru.
V tejto situácii a vzhľadom na tieto štrukturálne a do veľkej miery nezvratné podmienky sa predstavenstvo spoločnosti Nordzucker rozhodlo zmeniť obchodný model spoločnosti
Považský cukor a.s. Spoločnosť ukončuje spracovanie cukrovej repy, čo bude mať dopad na približne polovicu zamestnancov. Závod v Trenčianskej Teplej sa od roku 2026 premení na obchodné a logistické centrum zásobujúce domáce trhy a zákazníkov v juhovýchodnej Európe.
Hospodárske podmienky ešte viac zosilňujú výzvy spojené s klimatickými zmenami a chorobami cukrovej repy. Inflácia nákladov a volatilita cien cukru – na európskych aj globálnych trhoch – v kombinácii so strednodobými až dlhodobými investičnými potrebami budú mať významný vplyv na budúcu konkurencieschopnosť.
V dôsledku toho je výroba cukru z cukrovej repy v spoločnosti Považský cukor a.s. na Slovensku z dlhodobého hľadiska už ekonomicky neudržateľná a spoločnosť začína transformáciu závodu v Trenčianskej Teplej na obchodné a logistické centrum zásobujúce domáci trh a trhy v juhovýchodnej Európe.
„Dnes sa náš priemysel nachádza vo fáze transformácie. Cukrovarnícke spoločnosti už nie sú len výrobcami, ale vyvíjajú sa smerom k strategickým distribučným a logistickým hráčom, ktorí spájajú trhy namiesto výroby. Nie je to koniec príbehu – je to nová kapitola v životnom cykle podnikania, ktorá si cení odborné znalosti, vzťahy so zákazníkmi a zodpovednosť voči komunite,“ povedal Michal Abelovič, predseda predstavenstva a vedúci predaja a marketingu pre juhovýchodnú Európu.
Dve storočia transformácie
Cukor je už takmer dve storočia súčasťou poľnohospodárskej a priemyselnej identity Slovenska. Od prvých miestnych cukrovarov v prvej polovici 19. storočia, cez medzivojnový exportný boom a povojnové znárodnenie, privatizáciu, až po modernú éru integrácie európskeho trhu – história slovenského cukru vždy odzrkadľovala samotnú históriu transformácie. Každá fáza tohto odvetvia ovplyvňovala aj životný cyklus podniku.
Začala rastom a optimizmom, keď cukrovary boli pýchou regiónov a polia cukrovej repy sa tiahli po celej krajine. Potom prišla zrelosť a konsolidácia, keď medzinárodné vlastníctvo prinieslo investície, technológie a efektívnosť – ale aj prvé známky štrukturálnych obmedzení: klimatické zmeny, menšie pestovateľské plochy, tvrdšiu konkurenciu a meniace sa spotrebiteľské návyky.
Považský cukor a.s.
Považský cukor a.s. je popredným slovenským výrobcom a distribútorom cukru so sídlom v Trenčianskej Teplej, ktorý pokračuje v tradícii produkcie a distribúcie cukru siahajúcej od roku 1901 až po súčasnú vlastnícku podobu z roku 1998. Spoločnosť je väčšinovo vlastnená nemeckou skupinou Nordzucker Group a zameriava sa na vysokokvalitné výrobky z cukru pre domácnosti a priemyselných zákazníkov.
Informačný servis