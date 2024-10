Používanie plynového sporáka nám skráti život o takmer dva roky

Plynové sporáky zabijú každý rok 40-tisíc Európanov tým, že im napumpujú znečisťujúce látky do pľúc. Ako referuje web The Guardian, uvádza to správa španielskych výskumníkov, ktorí uviedli, že počet obetí je dvakrát vyšší ako pri autonehodách.

Sporáky chrlia škodlivé plyny spôsobujúce ochorenia srdca a pľúc, no odborníci varujú, že verejnosť si málo uvedomuje ich nebezpečenstvo. Podľa štúdie domácností v EÚ a Spojenom kráľovstve používanie plynového sporáka skráti život človeka v priemere o takmer dva roky.

„Rozsah tohto problému je oveľa horší, ako sme si mysleli,“ povedala vedúca autorka štúdie Juana María Delgado-Saborit, ktorá vedie laboratórium pre výskum environmentálneho zdravia na španielskej Jaume I University v meste Castelló de la Plana.

Vedci každoročne pripisujú plynovým sporákom 36 031 predčasných úmrtí v EÚ a ďalších 3 928 v Spojenom kráľovstve. Tvrdia však, že ich odhady sú konzervatívne, pretože zohľadnili iba zdravotné účinky oxidu dusičitého, a nie iných plynov, ako je oxid uhoľnatý a benzén.