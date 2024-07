Potrebovali sme veľa šancí a nič sme z toho nevyťažili, zhodnotil tréner Ružomberčanov prehru s Trabzonsporom

Futbalisti MFK Ružomberok v súlade s očakávaniami prehrali v prvom zápase 2. kvalifikačného kola Európskej ligy 2024/2025, na vlastnom trávniku podľahli favorizovanému tureckému Trabzonsporu 0:2 a pred budúcotýždňovou odvetou v Turecku majú malú šancu na postup do ďalšej časti súťaže.

Prvý gól inkasovali v prvom polčase od Egypťana Trézégueta, druhý v úplnom závere stretnutia od mladíka Cihana Canaka. Tím spod Čebraťa môže mrzieť, že na gól nepremenil ani jednu z ôsmich striel na bránku súpera, ktorý mal len tri také pokusy a skóroval dvakrát.

Otázka nervozity

„Do zápasu sme vstúpili trošku nervózne. Každú získanú loptu sme stratili a nevyzeralo to s nami nejako zaujímavo, ale myslím si, že to bola otázka nejakej nervozity. Potom sme získali kontrolu nad našou hrou a nad postupným útokom. Myslím, že to všetko vychádzalo z toho, ako sme boli kompaktní a pracovití v defenzíve, darilo sa nám nedostávať náš blok dole, nedostávať nízko, nerozťahovať sa… Myslím si, že z toho pramenilo množstvo ziskov, množstvo prechodov a mohli sme z toho vyťažiť nejaký gól. Boli tam dve situácie, ak by sme zatvorili zadnú žrď tak, ako máme, skóre mohlo vyzerať ináč. Myslím si však, že sa chlapci do toho dostali,“ povedal český kouč Ondřej Smetana o prvom polčase súboja v Ružomberku, cituje ho oficiálny web MFK.

„V druhom polčase sme to potrebovali trošku zmeniť a ísť aj do rizika. Išli sme len na dvoch stopérov. Snažili sme sa vytvoriť väčší tlak na ich stopérsku dvojicu. Mali sme hluchú pasáž päť až sedem minút, keď sa nám to veľmi nedarilo. Chlapci si na to potrebovali zvyknúť. Museli sme lopty dostávať rýchlo hore, pretože sme dohrávali s dvomi stopérmi. Na krajných obrancoch sme mali krídla a mali sme jedného defenzívneho stredného záložníka. Bolo tam veľa ofenzívnych hráčov. Chceli sme to oproti prvému polčasu viac spriamočiariť, zjednodušiť a byť kolmejší. Myslím, že sa to darilo v niektorých pasážach a pramenili z toho šance. V závere sa ukázal rozdiel kvalít medzi nami a súperom, že sme potrebovali veľmi veľa šancí a nič sme z toho nevyťažili. Súperovi stačilo málo a vyťažil z toho skoro maximum,“ uviedol o druhej štyridsaťpäťminútovke.

Obrovská škoda

„Mrzí nás to, pretože si myslím, že dnes sme boli blízko k oveľa lepšiemu výsledku. Škoda, že naša organizácia nebola odmenená lepším výsledkom, pretože chlapci by si to zaslúžili. To je asi ten rozdiel medzi týmito dvomi tímami. Je to obrovská škoda,“ dodal.

Náplasťou pre Ružomberčanov bude isto budúcotýždňová odveta v Turecku a aj skutočnosť, že v prípade očakávaného neúspechu v tejto časti EL sa „presunú“ do 3. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy a tam si zmerajú sily s chorvátskym Hajdukom Split alebo tímom HB Tórshavn z Faerských ostrovov.