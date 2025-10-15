Potenciálny šéf českej diplomacie Filip Turek sa v minulosti vyhrážal zamestnancovi ambasády šibenicou

Český poslanec za pravicovo-populistickú stranu MotoristiFilip Turek, o ktorom sa hovorí ako o potenciálnom šéfovi českej diplomacie, sa na jar roku 2017 vyhrážal zamestnancovi veľvyslanectva Saudskej Arábie. V spoločných garážach mu za stierač auta dal obrázok šibenice a na streche vozidla stála veľká lovecká nábojnica a vizitka. Informuje o tom web iROZHLAS.cz.
To, že šibenicu nakreslil, Turek polícii priznal. Usvedčili ho navyše aj zábery z bezpečnostných kamier. Vysvetľoval to tým, že bránil svoju vtedajšiu priateľku, na ktorú údajne niekto v noci pokrikoval na ulici. „Telefonovala mi, že ju niekto sleduje … a vedľa nej ide krokom strieborný sedan so zvláštnou značkou,“ vypovedal.
Turek polícii povedal, že chcel vodiča dôrazne upozorniť, aby jeho priateľku už nikdy neobťažoval. Predpokladal, že vodič nevie po česky ani po anglicky, a preto by bolo zbytočné mu písať odkaz. „Tak mi napadlo nakresliť niečo dôrazné, aby to pochopil,“ vysvetľoval Turek kriminalistom. Myslel si však, že mu zavolá na číslo, ktoré bolo na vizitke.
Nábojnica vraj vypadla z vrecka
To, že na strechu auta postavil nábojnicu, poprel. Tá mu vraj mohla vypadnúť z vrecka. „Dostal som ju kedysi od kamaráta poľovníka pre šťastie. … Do vrecka sa mi podľa mňa dostala tak, že keď som vybehol z bytu a schmatol kľúče, perá, papierik a vizitku, tak som ju musel zobrať s kľúčmi,“ povedal.
Prípad sa nakoniec vyriešil ako priestupok pokutou. Štátny zástupca zmenil prípad na priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a odovzdal ho úradu mestskej časti Praha 6. „S ohľadom na doterajšiu trestnú aj správnu bezúhonnosť podozrivého a s ohľadom na minimálnu spoločenskú škodlivosť konania podozrivého pre nápravu postačí prerokovanie v priestupkovom konaní,“ konštatoval prokurátor.
Česká rozhlasová stanica Rádiožurnál a web iROZHLAS.cz oslovili poslanca Turka, aby sa ku kauze vyjadril a zhodnotil, či by ho nelimitovala v prípade, že by získal miesto vo vznikajúcej vláde. Do vydania textu na webe iROZHLAS.cz však nereagoval. Reportéri sa pokúšali zabezpečiť reakciu aj od hovorkyne Motoristov Barbory Šťastnej. Tá ale tiež neodpovedala.