Posledný zápas si nemohol nechať ujsť. Oberta bolela noha, ale odmenou bolo víťazstvo aj gól - VIDEO

Adam Obert bol jeden z lídrov slovenskej reprezentácie na majstrovstvách Európy do 21 rokov.

Skvelé výkony v defenzíve podporil 22-ročný Bratislavčan aj solídnou ofenzívou a v záverečnom súboji Slovákov proti Rumunom (2:1) aj streleným gólom, keď sa výborne zorientoval v šestnástke po strieľanom priamom kope Tomáša Riga.

„Vždy, keď sa mi podarí streliť gól, tak je pekný. Verím, že to takto bude pokračovať aj ďalej. Bol by som rád, ak by ich bolo čo najviac,“ zaželal si Adam Obert podľa denníka Šport.

Načo má pravú nohu?

Obranca talianskeho Cagliari so skúsenosťami z A-tímu Slovenska sa pri otázke o strelenom góle ľavou nohou aj viditeľne pousmial.

„Strelil som ho ľavačkou. Pravú mám len na to, aby som mohol chodiť,“ odpovedal slovenský stopér.

Posledný zápas za SR21

Obert priznal, že pred zápasom ešte trochu kríval, lebo predtým dvakrát dostal nepríjemného “koňara” do svalu na nohe na to isté miesto. Nenastúpiť na posledný zápas proti Rumunom však neprichádzalo do úvahy.

“Vedel som, že je tu môj posledný zápas za reprezentačnú dvadsaťjednotku. Chcel som do toho dať maximum a užiť si to, aby som sa rozlúčil čo najlepšie. Od začiatku som cítil adrenalín. Okrem toho som mal na nohe obväz, takže som to už potom necítil,” vysvetlil.

Mladých Slovákov prišlo na bratislavské Tehelné pole podporiť 17-tisíc divákov, hoci už ako sa všeobecne povie – o nič nešlo. Víťaznú rozlúčku so šampionátom si želali všetci slovenskí reprezentanti napriek tomu, že už nemohli postúpiť do štvrťfinále.

Tímový výkon

A to najmä kvôli fanúšikom, ktorí sa bavili aj mexickými vlnami. Vďaka gólom Oberta a Suslova sa Slovákom nakoniec podarilo zvíťaziť, hoci Rumuni v 67. min znížili na 1:2.

“Bol to veľmi dobrý zápas, v ktorom sme podali výborný tímový výkon. Čo sme si povedali pred zápasom, sa nám splnilo. Mali sme veľkú motiváciu ukončiť tento turnaj pozitívne, a preto sme šťastní,“ dodal Obert podľa Športu.