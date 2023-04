Dlhovú brzdu už súčasná vláda nezreformuje, zabrzdila to aj požiadavka sulíkovcov (video)

V súčasnom volebnom období sa už zrejme nepodarí reformovať dlhovú brzdu. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek.

Rozpočtová zodpovednosť

Parlament novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti neustále presúva, a to od konca roka 2020. Dôvodom bola nezhoda v rámci bývalej koalície.

Strana SaS totiž presadzovala zakomponovanie daňovej brzdy do návrhu novely. „Ja som v tomto skôr konzervatívny. Bol by som rád, keby sme dospeli k reforme dlhovej brzdy, lebo je na nej široká expertná zhoda,“ povedal Klimek.

Politický tlak SaS

Bol s ňou však zároveň podľa Klimeka spojený politický tlak bývalého koaličného partnera. „Strana SaS požadovala, aby dlhová brzda bola spojená s daňovou brzdou. Čo je v ideologickom rozpore s konceptom dlhovej brzdy. Nemám veľké nádeje, že by sa v súčasnom volebnom období ešte podarilo reformovať dlhovú brzdu,“ dodal Klimek.

Ako doplnil štátny tajomník rezortu financií Ľuboš Jančík, tento týždeň ešte urobili jeden z posledných pokusov na oživenie dlhovej brzdy na to, aby prešla ešte v tomto volebnom období. „Na 99,9 % tento zákon už neprejde, čo je veľká škoda,“ povedal Jančík. Zákon však chcú ponechať v parlamente. Podľa Jančíka je to dobrý podklad na to, aby sa v ďalšom volebnom období o ňom rokovalo.