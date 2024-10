Poslankyne PS podávajú podnet na Ústavný súd SR, dôvodom sú vdovské dôchodky

Štát musí prestať s diskrimináciou vdov. Na tlačovej konferencií to uviedli podpredsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci Simona Petrík, predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková a iniciátorka petície za diskriminované vdovy Alena Weberová.

Bezdetné vdovy

Podľa Simony Petrík vláda prišla s devastujúcim konsolidačným balíkom, ktorý pocítia najmä chudobné domácnosti, kde patria jednorodičovské rodiny, mnohodetné rodiny ako aj seniori. Do tejto skupiny patria aj bezdetné vdovy, na ktoré štát podľa poslankyni pravidelne kašle.

V prípade, že je vdova bezdetná, nemá podľa PS nárok na riadny vdovský dôchodok, okrem prvých dvoch rokov od úmrtia manžela. Táto situácia sa podľa Petrík týka aj vdovcov, ale podľa štatistik Sociálnej poisťovne, ktorá mesačne vyplatí približne 290-tisíc vdovských a 50-tisíc vdoveckých dôchodkov, a predlží vek dožitia u žien, sa tento problém týka najmä vdov.

Potom, čo bezdetné vdovy vyčerpajú dvojročný vdovský dôchodok, musia počkať, kým dovŕšia vek na starobný dôchodok, aby im bol priznaný riadny vdovský dôchodok.

Neférovosť a diskriminácia

Vdovy s jedným dieťaťom majú nárok na tento dôchodok po dovŕšení 57. roku života, vdovy s dvomi deťmi majú nárok od 52. roku života a vdovy s tromi a viac deťmi majú na vdovský dôchodok nárok hneď automaticky po smrti manžela počas celej doby.

„Každá skupina vdov to má inak. Toto je neférový a diskriminačný stav, pretože sme presvedčené, že nárok na vdovský dôchodok by sa nemal odvíjať od počtu vychovaných detí. S kolegyňou Luciou Plavákovou sa tejto téme venujeme už niekoľko rokov, viackrát sme predložili do parlamentu návrh zákona, ktorý by tento problém riešil, a priznal by všetkým vdovám nárok na vdovský dôchodok, vládna koalícia to však ani raz nepodporila,“ vyhlásila Simona Petrík.

Poslankyne PS považujú aktuálny stav za protiústavný, odsúhlasilo im to aj stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Z tohto dôvodu podávajú podnet na Ústavný súd SR.

Iniciátorka petície Weberová

Poslankyňa Petrík zároveň predstavila Alenu Weberovú, ktorá je vdova s jedným dieťaťom, a tento problém sa jej týka. Potom, čo jej po roku Sociálna poisťovňa prestala vyplácať vdovský dôchodok, a žiadosť o dôchodok zamietla, rozhodla sa vytvoriť petíciu za diskriminované vdovy, ktorú jej podpísali vdovy a vdovci z celého Slovenska.

„Pred tromi rokmi som ovdovela, bolo to strašné, náhle a nečakané, mala som 52 rokov. Bolo kovidové obdobie a ja som ostala v šoku, smútku a bezradnosti. Mala som na krku hypotéku, rozbehnutý biznis, ktorý sa dostal do ťažkostí a absolútneho utlmenia pod vplyvom situácie. Nemala som sa na koho obrátiť. Šok bol pre mňa ten, že pomoc od štátu bola v tom čase len jeden rok pre vdovy a vdovcov. Neskôr bola táto pomoc navýšená na dva roky, čo sa ale mňa už netýkalo,“ priblížila svoju situáciu iniciátorka petície za diskriminované vdovy Alena Weberová.

Po tom, čo zozbierala podpisy v petícií, sa obrátila so žiadosťou o zmenu vdovských dôchodkov na rôzne inštitúcie, komunikovala aj so štátnym tajomníkom ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým bol v tom čase Branislav Ondruš, prišla aj na rokovanie Výboru NR SR pre sociálne veci. Simona Petrík zdôraznila, že pani Weberovej sa dodnes nikto z týchto inštitúcií neozval, preto sa jej Progresívne Slovensko rozhodlo pomôcť v riešení tohto problému.