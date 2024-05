Poslanci zložili uznesením reparát, Matoviča však mrzia výhovorky politikov k stretnutiu u prezidentky (video)

Poslanci v utorok zložili reparát, povedal predseda hnutia Slovensko Igor Matovič o uznesení Národnej rady (NR) SR k atentátu na premiéra Roberta Fica. Predsedu vlády niekoľkokrát postrelili počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej, 15. mája 2024.

Šéf obyčajných ľudí nepovažuje za chybu, že úradujúca prezidentka Zuzana Čaputová a zvolený prezident Peter Pellegrini zvolali spoločné stretnutie predstaviteľov politických strán, ktoré bolo napokon zrušené. Matovič dodal, že túto iniciatívu privítali a myslí si, že situácia, akou je atentát na premiéra, si takéto stretnutie vyžaduje.

„Mrzí nás, že i rôzni politici hľadali rôzne výhovorky na to, aby si za ten spoločný stôl nesadli,“ podotkol a v súvislosti s tým spomenul reparát, ktorý podľa neho politici zložili.

Matovičovo hnutie uznesenie podporilo

Matovič pripomenul, že aj jeho hnutie podporilo spoločné uznesenie parlamentu.

„A keď sa pýtate, prečo sme ho podporili – lebo sa to patrí, v tejto situácii, do ktorej sme spoločne dospeli,“ vyjadril sa a ocenil, že v danom uznesení sa konštatuje, že ľudia by pre svoje politickí názory nemali byť terčom nenávisti, a tiež že je v ňom zadefinovaná úloha zodpovedných a kritických médií, ktorých práca by nemala byť založená na nenávisti.

Vyjadril sa, že by mali všetci zúčastnení politici vstúpiť do svedomia, apeloval na nepredkladanie zákonov, ktoré napríklad okliešťujú verejnoprávne médiá. Zdôraznil tiež, že dôležité nie sú slová, ale skutky.

Uznesenie poslanci schválili jednohlasne

Uznesenie k atentátu poslanci schválili jednohlasne, jeho prijatím „so zdesením a hlbokým znepokojením prijali správu o atentáte na predsedu vlády Fica, ktorý bol zjavne spáchaný z politických motívov a zaslúži si to najostrejšie odsúdenie„.

Súčasne odmietli násilie a osobitne násilie, ktoré atentátnik spáchal preto, že má iný politický postoj, aký prezentuje slovenská vláda.

Odobrením uznesenia plénum vyzvalo všetky politické subjekty, médiá či mimovládky, aby rešpektovali výsledky demokratických volieb a nešírili nenávisť voči Ficovej vláde, či iným legitímne zvoleným ústavným činiteľom a verejne činným osobám.