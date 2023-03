Poslanci presunuli návrh na skrátenie volebného obdobia uznesením alebo referendom až na máj

Návrh na skrátenie volebného obdobia uznesením alebo referendom v utorok poslanci Národnej rady SR presunuli na májovú schôdzu.

Poslanci hnutia Sme rodina Peter Pčolinský a Jozef Hlinka v ňom navrhujú, aby bol predseda parlamentu povinný vyhlásiť voľby do Národnej rady SR do siedmich dní od uverejnenia platného výsledku referenda v Zbierke zákonov SR, respektíve do siedmich dní od prijatia uznesenia. S prijatím uznesenia o skrátení volebného obdobia by musela súhlasiť trojpätinová väčšina poslancov.