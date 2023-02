Poslanci OĽaNO a Sme rodina predložili návrh o rodnom čísle, ktorý by znemožnil tranzíciu

Poslanci hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sme rodina predložili do Národnej rady SR návrh novely zákona o rodnom čísle, ktorý by prakticky znemožnil tranzíciu. Navrhujú, aby zmena rodného čísla bola možná len vtedy, ak pri jeho určení došlo k chybe a nie je v súlade so skutočným genetickým pohlavím osoby.

Lekársky posudok

V súčasnosti sa dá zmeniť rodné číslo v prípade, že požadovaná zmena je doložená lekárskym posudkom, ktorý však nie je v zákone bližšie špecifikovaný. Navrhovaná novela má jasne určiť, čo lekársky posudok dokladuje.

„Zmena rodného čísla je možná v takom prípade, ak bol lekársky posudok vydaný na preukázanie originárne nesprávne určeného pohlavia, a teda na potvrdenie toho, že určené pohlavie nie je v súlade so skutočným genetickým pohlavím osoby,“ píše sa v návrhu, ktorý predkladajú poslanci Jozef Lukáš, Eva Hudecová (obaja zo Sme rodina), Anna Andrejuvová a Anna Záborská (obe z klubu OĽaNO).

Administratívna zmena

V zákone chcú predkladatelia ponechať možnosť administratívnej zmeny rodného čísla nesprávne určeného pohlavia, podmienkou zostáva lekársky posudok, ktorý preukazuje na základe genetických testov, že došlo v minulosti k nesprávnemu určeniu pohlavia.

„V prípade požadovania zmeny rodného čísla z iného dôvodu zmeny pohlavia neviaže štát povinnosť zabezpečenia a evidencie administratívnej zmeny,“ píšu predkladatelia.